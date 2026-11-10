Không để mưa lũ làm gián đoạn hoạt động bay

Chủ động điều hành bay trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ nam Nghệ An đến Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Gia Lai có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Kíp trực điều hành bay tại Đài kiểm soát không lưu Đà Nẵng (ảnh: VATM).

Nhận định đợt mưa có thể kéo theo nguy cơ lũ quét, ngập úng, sạt lở đất, VATM cảnh báo những diễn biến bất lợi của thời tiết có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, kết cấu hạ tầng và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo đảm hoạt động bay.

Trước tình hình này, VATM yêu cầu các ban, văn phòng, công ty quản lý bay khu vực, trung tâm và đơn vị trực thuộc chủ động rà soát, triển khai phương án ứng phó phù hợp. Các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; rà soát, kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và quy trình ứng phó tình huống khẩn nguy, thời tiết nguy hiểm.

Công tác chỉ huy, điều hành phải được duy trì thông suốt, bảo đảm khả năng xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Đối với lĩnh vực khí tượng hàng không, VATM yêu cầu tăng cường quan trắc, theo dõi, dự báo và cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh. Các bản tin dự báo, cảnh báo phải được cung cấp kịp thời đến các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và đơn vị liên quan, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và khai thác bay an toàn.

Các Công ty Quản lý bay miền Trung, miền Bắc và Trung tâm Quản lý luồng không lưu có trách nhiệm rà soát, cập nhật, chuẩn bị sẵn sàng phương án điều hành trong điều kiện thời tiết bất lợi. Việc theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật cảnh báo khí tượng phải được thực hiện thường xuyên để chủ động điều chỉnh phương án khai thác, điều hành bay khi cần thiết.

VATM cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với người khai thác cảng hàng không, sân bay và các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin thời tiết, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Khi xuất hiện tình huống ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay, các đơn vị phải kịp thời triển khai phương án ứng phó và báo cáo theo quy định.

Siết bảo vệ hạ tầng, thiết bị kỹ thuật, duy trì nguồn điện liên tục

Song song với nhiệm vụ bảo đảm an toàn điều hành bay, VATM đặc biệt chú trọng bảo vệ kết cấu hạ tầng và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Công ty Quản lý bay miền Trung, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay cùng các đài, trạm trên địa bàn được yêu cầu khẩn trương kiểm tra toàn diện kết cấu hạ tầng, đài chỉ huy, hệ thống thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS) và các công trình đang thi công.

Các đơn vị phải triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa, từ khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước đến gia cố, chằng chống công trình, thiết bị; chủ động phòng ngừa ngập úng, sạt lở tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Đặc biệt, công tác kiểm tra cần tập trung vào các đài, trạm độc lập nằm trên sườn dốc, khu vực đồi núi cao và vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ chịu tác động trực tiếp khi xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ quét hoặc sạt lở đất.

Cùng với bảo vệ hạ tầng, các đơn vị phải rà soát hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành bay; kiểm tra nguồn điện dự phòng, máy phát điện, nhiên liệu dự trữ và hệ thống ắc quy lưu điện (UPS).

Việc bảo đảm nguồn điện liên tục, ổn định cho các hệ thống thiết bị kỹ thuật được đặt ra nhằm tránh gián đoạn cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khi xảy ra sự cố điện lưới do thiên tai.