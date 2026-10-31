Các đại biểu tham gia phát biểu thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Mục tiêu cuối cùng của đổi mới giáo dục phải giúp học sinh học tập thực chất, giáo viên yên tâm giảng dạy

Ngày 31/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Đề cập đến vấn đề kinh tế xã hội, theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Đoàn TP. Đồng Nai), những bất cập liên quan đến thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đang đặt ra yêu cầu phải rà soát đồng bộ, hướng tới nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục.

Ông Trịnh Xuân An phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Ông An đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết, hiệu quả của kỳ thi trong mối quan hệ với quá trình học tập, tuyển sinh đại học và phân luồng học sinh. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý cần lựa chọn phương án tổ chức thi cử thực chất, công bằng, giảm áp lực, chi phí cho gia đình và xã hội.

“Mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy cần phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố đủ sớm và đủ lộ trình. Không để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, ông An nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Vị đại biểu Đoàn TP. Đồng Nai lưu ý, mục tiêu cuối cùng của đổi mới giáo dục phải là giúp học sinh được học tập thực chất, giáo viên yên tâm giảng dạy và gia đình tin tưởng vào nhà trường.

Đổi mới cơ chế bảo lãnh tín dụng, mở rộng cho vay dựa trên dòng tiền

Ông An đề xuất, cần coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trong những ưu tiên trọng tâm trong điều hành. Việc này phải được thực hiện thông qua phối hợp điều tiết thanh khoản, giảm chi phí vốn, giảm chi phí hoạt động của ngân hàng, minh bạch lãi suất cho vay và các khoản phí để doanh nghiệp thực sự giảm gánh nặng vay vốn.

Cùng với đó, ông An cũng đề xuất, đổi mới cơ chế bảo lãnh tín dụng, mở rộng cho vay dựa trên dòng tiền; nghiên cứu các chương trình hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, thời hạn và nguồn lực rõ ràng. Với doanh nghiệp đang gặp khó khăn tạm thời nhưng có phương án phục hồi khả thi, cần xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoanh nợ đối với những trường hợp đủ điều kiện và được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc hạ lãi suất phải gắn với an toàn hệ thống, ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát. Cùng với đó, phát triển nguồn huy động dài hạn và thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn, giảm sức ép lên tín dụng ngân hàng.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

“Đề nghị Chính phủ xây dựng phương án vốn cho năm 2027 và các năm tiếp theo, làm rõ cần bao nhiêu, huy động ở đâu, kỳ hạn nào, định hướng và phân bổ cho ai, tạo ra kết quả gì”, đại biểu đặt vấn đề.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông An nhìn nhận đây không đơn thuần là yêu cầu về tốc độ mà còn đòi hỏi đổi mới căn bản mô hình phát triển, giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững hơn. Quy mô GDP lớn hơn phải đi cùng với khả năng tích lũy, trưởng thành của doanh nghiệp và cuộc sống tốt hơn của người dân.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

“Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm đến khi trang trải cuộc sống thì còn tích lũy được bao nhiêu và doanh nghiệp quan tâm sau chi phí lãi vay còn nguồn lực nào để tiếp tục đầu tư công nghệ, năng suất và doanh nghiệp lớn lên. Điều này đặt ra yêu cầu phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình, từng doanh nghiệp như thế nào”, ông An nói và đề nghị, Chính phủ đánh giá chất lượng tăng trưởng thông qua thu nhập thực, việc làm bền vững, khả năng tích lũy của người dân và năng lực tái đầu tư của doanh nghiệp trong nước. Cùng với kiểm soát giá hàng thiết yếu, cần giảm gánh nặng chi phí nhà ở, giáo dục, y tế; thúc đẩy liên kết để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Tạo điều kiện để người dân tham gia bảo vệ rừng có thêm sinh kế, thu nhập

Đại biểu Tạ Thị Yên (Đoàn Điện Biên) nhấn mạnh, cần phát huy lợi thế của từng vùng, tăng cường liên kết vùng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong đó, cần nhìn nhận đầy đủ hơn những đóng góp của vùng Trung du và miền núi phía Bắc đối với sự phát triển chung của đất nước. Bởi đây là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, có diện tích rừng lớn, nhiều lưu vực sông quan trọng.

Theo bà Yên, khi xác định chính sách phát triển vùng, cần quan tâm thỏa đáng đến những đóng góp này, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia bảo vệ rừng có thêm sinh kế, thu nhập.

Bà Tạ Thị Yên phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đánh giá những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã phát huy tác dụng rất tích cực. Chính phủ cũng đã ban hành quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng, tạo thêm cơ sở huy động nguồn lực cho bảo vệ, phát triển rừng.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận (Ảnh: Quang Vinh)

Từ đó, bà Yên đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách này; đánh giá mức độ hưởng lợi thực tế của cộng đồng dân cư và cho người trực tiếp bảo vệ rừng, bảo đảm việc quản lý, sử dụng nguồn thu công khai, minh bạch, đúng quy định.

“Đây là việc làm hết sức thiết thực, vừa góp phần cải thiện đời sống người dân miền núi, vừa bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái cho cả nước”, bà Yên nói.