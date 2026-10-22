Không để mặt bằng tiếp tục cản trở tiến độ các dự án hạ tầng ở Quảng Ngãi

Nhiều dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực

Sáng 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa của tỉnh và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì cuộc họp về các công trình, dự án trọng điểm (Ảnh: Lê Danh).

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 21 công trình, dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã tập trung triển khai nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn và giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án.

Trong nhóm dự án đầu tư công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, kịp tổ chức khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027. Công viên Cây xanh Thạch Bích đang được thi công tại những vị trí đã có mặt bằng. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum cũng đã được tỉnh hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Giám đốc 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Lê Danh).

Đối với các dự án giao thông, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 đạt 91,8% giá trị thi công; giai đoạn IIb đạt 90,8%. Dự án cầu Trà Khúc 1 đã khởi công ngày 8/10/2026. Trong khi đó, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đạt khoảng 41,5% giá trị thi công, giải ngân 251/397 tỷ đồng vốn được giao, tương đương 63,2%.

Cầu số 2 - Công trình cầu lớn nhất dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đã chính thức hợp long, tiến sát mốc thời gian hoàn thành (Ảnh: Lê Danh).

Ở nhóm dự án ngoài ngân sách, một số công trình công nghiệp và khu công nghiệp ghi nhận tiến triển đáng chú ý. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đã đưa toàn bộ dây chuyền sản xuất thép cuộn cán nóng vào vận hành thử nghiệm đồng bộ, với công suất 5,6 triệu tấn/năm. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đạt khoảng 67,4% tiến độ xây dựng giai đoạn 1.

Tại dự án VSIP II Quảng Ngãi, diện tích đã thực hiện bồi thường đạt 162,76/497,7ha, tương đương 32,7%. Tỉnh cũng chỉ đạo triển khai các giải pháp bổ sung nguồn vật liệu xây dựng, cấp mới, gia hạn và nâng công suất nhiều mỏ đất, đá, cát nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các công trình.

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án

Theo Ban Chỉ đạo, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tại cuộc họp, nhóm nguyên nhân kéo chậm tiến độ các dự án đã được chỉ rõ; trong đó nổi cộm vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng.

Nhiều dự án hạ tầng ở Quảng Ngãi phải thi công kiểu "nhảy cóc", có mặt bằng ở đâu thi công ở đó do vướng mặt bằng (Ảnh: Lê Danh).

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua Quảng Ngãi, tỉnh đã triển khai quy hoạch 18 khu tái định cư và 19 khu cải táng mồ mả. Đến nay, 27/27 hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng các khu tái định cư và khu cải táng đã được chấp thuận. Tuy nhiên, mới có 1/10 khu tái định cư được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và những thủ tục liên quan để triển khai xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng vẫn còn chậm.

Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 mới đạt 10,78%. Công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính và di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến triển khai từ quý III/2027, sau khi tỉnh tiếp nhận hồ sơ và mốc giải phóng mặt bằng từ Ban Quản lý dự án Thăng Long. Mục tiêu của tỉnh là hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2028.

Dự án Công viên Thạch Bích đang tập trung bố trí tái định cư, thi công tại các vị trí đã có mặt bằng (Ảnh: Lê Danh).

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chủ động xử lý từng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tránh để những tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, ban quản lý dự án và địa phương trong quá trình triển khai các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi các đơn vị phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Dự án Cầu Trà Khúc 1 đang được triển khai những hạng mục đầu tiên sau khởi công (Ảnh: Lê Danh).

Ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chuyển mạnh từ báo cáo khó khăn sang trực tiếp giải quyết khó khăn, từ theo dõi tiến độ sang chịu trách nhiệm về tiến độ. Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc "6 rõ", gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Các báo cáo tiến độ phải xác định cụ thể thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, làm cơ sở kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị phải quyết tâm thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Đối với các công trình, dự án trọng điểm, chủ đầu tư phải rà soát toàn bộ tiến độ, xác định rõ khối lượng công việc còn lại, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách. Những nhiệm vụ đã được giao nhưng chậm thực hiện phải làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Nhấn mạnh giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc theo kế hoạch đã cam kết. Các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết từng trường hợp cụ thể, không để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục cản trở tiến độ triển khai dự án.

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, làm tốt công tác GPMB phục vụ các dự án (Ảnh: Lê Danh).

Đối với những dự án đã có mặt bằng, các ban quản lý dự án phải khẩn trương chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công, không để xảy ra tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng công trình vẫn chậm triển khai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường giám sát tình hình thi công trên địa bàn, thường xuyên cập nhật thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập, vướng mắc phát sinh đến Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý. Công tác phối hợp, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Ông Nguyễn Đức Tâm cũng yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ; các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, chủ động phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Kết quả thực hiện phải được theo dõi, kiểm đếm cụ thể theo từng nhiệm vụ và thời hạn, tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ triển khai các dự án, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.