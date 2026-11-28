Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho đoàn viên, người lao động tiêu biểu, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động. Ảnh: Văn Nhì

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, tháng 9 vừa qua, Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm” được phát động tại thành phố Hải Phòng. Tiếp đó, chiến dịch được triển khai tại tỉnh Tây Ninh và hôm nay đến với Nghệ An. Mỗi điểm dừng chân của hành trình lại có thêm hàng nghìn trái tim người lao động cùng chung nhịp đập, quyết tâm nói không với ma túy.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ma túy chưa bao giờ là hiểm họa xa lạ, nhưng hiện nay, các thủ đoạn tiếp cận, lôi kéo người sử dụng ngày càng tinh vi. Ma túy có thể được ngụy trang trong những gói kẹo, ly trà sữa, thuốc lá điện tử hoặc bắt đầu từ những lời rủ rê tưởng chừng vô hại như “thử một lần thôi, không sao đâu”.

Công nhân lao động, đặc biệt là lao động trẻ, đang là đối tượng bị các đối tượng xấu nhắm tới. Nhiều người sống xa gia đình, ở trọ, làm việc theo ca, thường xuyên tăng ca đến khuya, chịu áp lực về thu nhập và nợ nần. Trong những lúc mệt mỏi, cô đơn, những lời rủ rê như “uống cho tỉnh táo, tăng ca không mệt” có thể trở thành cái bẫy. Chỉ một lần sa chân, người lao động có thể phải trả giá bằng sức khỏe, việc làm, tự do, thậm chí cả tính mạng của mình và sự an toàn của đồng nghiệp.

“Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim một quyết tâm” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là lời kêu gọi mỗi người lao động tự bảo vệ mình, đồng nghiệp và gia đình. Khi hàng triệu trái tim cùng chung quyết tâm, mỗi người biết chủ động giúp đỡ, bảo vệ người bên cạnh, ma túy sẽ không có cơ hội lôi kéo người lao động”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Trong chương trình đã diễn ra giao lưu “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng”, công nhân lao động được trực tiếp trả lời các câu hỏi, tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện ma túy trá hình, cách từ chối khi bị rủ rê, lôi kéo và xử lý các tình huống liên quan đến ma túy.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho đoàn viên, người lao động tiêu biểu, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động.

Gửi thông điệp tới người lao động, bà Thái Thu Xương nhấn mạnh mỗi người cần tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần, không sử dụng, không tiếp tay cho ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi người hãy chủ động nói không với ma túy và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy đồng nghiệp gặp khó khăn. Khi cần hỗ trợ, người lao động có thể tìm đến tổ chức Công đoàn, nơi luôn đồng hành và bảo vệ mình.