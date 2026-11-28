Lợi thế dữ liệu và nguy cơ méo mó cạnh tranh

Dữ liệu ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Ảnh minh họa

Trong kinh tế số, dữ liệu giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu khách hàng, cải thiện sản phẩm và mở rộng thị trường. Doanh nghiệp có nguồn dữ liệu phong phú, năng lực phân tích tốt thường có nhiều lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh. Nhưng nếu dữ liệu tập trung vào một số nền tảng, trong khi các doanh nghiệp khác khó tiếp cận, lợi thế ấy có thể trở thành rào cản.

Thực tế, càng có nhiều người dùng, nền tảng càng tích lũy được nhiều dữ liệu để cải thiện dịch vụ và thu hút thêm khách hàng. Người bán cũng khó rời đi khi lịch sử giao dịch, đánh giá và các tiện ích kinh doanh đã gắn với một hệ sinh thái nhất định. Sự phụ thuộc này khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp bất lợi khi muốn chuyển sang kênh bán hàng khác.

Nghiên cứu về kiểm soát cạnh tranh liên quan đến dữ liệu lớn tại Việt Nam của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chỉ ra, dữ liệu có thể củng cố hiệu ứng mạng lưới, làm tăng chi phí chuyển đổi và tạo rào cản đối với đối thủ. Tuy nhiên, sở hữu nhiều dữ liệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đương nhiên có sức mạnh thị trường, mà còn phụ thuộc khả năng tiếp cận dữ liệu của các đối thủ và mức độ phụ thuộc của người dùng, đối tác vào nền tảng.

Nguy cơ cạnh tranh không bình đẳng càng đáng chú ý khi nền tảng vừa làm trung gian, vừa trực tiếp bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trên chính hệ thống của mình. Nền tảng có thể nắm thông tin về doanh số, giá bán, nhu cầu và hành vi mua sắm của nhiều người bán, trong khi từng doanh nghiệp chỉ biết phần dữ liệu liên quan đến hoạt động của mình.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quyên, Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, nền tảng trong trường hợp này vừa đặt ra luật chơi, vừa tham gia cuộc chơi. Từ lợi thế thông tin, nền tảng có thể sử dụng dữ liệu không công khai của người bán để phát triển sản phẩm cạnh tranh, ưu tiên hiển thị hàng hóa của mình hoặc áp dụng những điều kiện bất lợi đối với đối tác.

Những thay đổi về phí, điều khoản giao dịch hay thứ hạng hiển thị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận khách hàng của người bán. Với doanh nghiệp nhỏ, việc chuyển sang nền tảng khác không dễ dàng, bởi họ có thể phải xây dựng lại lượng khách hàng, lịch sử giao dịch và uy tín đã tích lũy.

Vì vậy, quản lý cạnh tranh trên môi trường số không chỉ là xử lý thông tin sai lệch, quảng cáo trá hình hay đánh giá giả. Cơ quan chức năng cần xem xét cả cách nền tảng sử dụng dữ liệu và thuật toán, từ đó phân biệt lợi thế có được nhờ chất lượng dịch vụ với việc lợi dụng quyền kiểm soát hệ thống để gây bất lợi cho đối thủ.

Nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng

Kết luận số 207-KL/TW ngày 10-11-2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế pháp lý, phân định trách nhiệm và tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong bối cảnh kinh tế số, yêu cầu phối hợp càng cần thiết bởi một vụ việc trên nền tảng có thể liên quan đồng thời đến cạnh tranh, thương mại điện tử, quảng cáo và dữ liệu cá nhân.

Ngày 13-11-2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đáng chú ý, các quy định sửa đổi về cạnh tranh bổ sung những yếu tố như dữ liệu, hiệu ứng mạng lưới, chi phí chuyển đổi và mức độ tích hợp hệ sinh thái vào việc đánh giá sức mạnh thị trường. Đây là những yếu tố cần được tính đến khi xem xét vị thế của doanh nghiệp trên môi trường số.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027. Từ nay đến thời điểm đó, việc xây dựng văn bản hướng dẫn và chuẩn bị điều kiện thực thi cần được chú trọng. Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quyên, các yếu tố như dữ liệu người dùng, hiệu ứng mạng lưới hay chi phí chuyển đổi đều khó định lượng. Vì vậy, cần có tiêu chí và phương pháp đánh giá cụ thể, đồng thời xem xét từng vụ việc, không mặc nhiên coi doanh nghiệp có nhiều dữ liệu hoặc hệ sinh thái lớn là có sức mạnh thị trường đáng kể.

Khó khăn còn nằm ở việc thu thập chứng cứ. Trên môi trường số, dấu hiệu hạn chế cạnh tranh có thể nằm trong thuật toán xếp hạng, dữ liệu hiển thị, điều kiện truy cập hệ thống hoặc cách phân phối quảng cáo. Nếu không tiếp cận và phân tích được những thông tin này, cơ quan chức năng khó xác định việc thay đổi thứ hạng hay điều kiện giao dịch là quyết định kinh doanh thông thường hay hành vi nhằm gây bất lợi cho đối thủ.

Nghiên cứu về kiểm soát cạnh tranh liên quan đến dữ liệu lớn cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thu thập, bảo toàn và phân tích chứng cứ điện tử. Cơ quan cạnh tranh cần có đội ngũ am hiểu công nghệ, dữ liệu và kinh tế học; đồng thời xây dựng quy trình giám định chứng cứ số, bảo đảm việc tiếp cận thông tin không xâm phạm bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân.

Một vấn đề khác cần được quan tâm là kiểm soát các giao dịch mua bán, sáp nhập trong lĩnh vực số. Có doanh nghiệp chưa lớn về doanh thu hoặc thị phần nhưng lại sở hữu dữ liệu, công nghệ, thuật toán hay lượng người dùng có giá trị. Nếu chỉ dựa vào những tiêu chí truyền thống, cơ quan quản lý có thể bỏ sót nguy cơ một thương vụ làm mất đi đối thủ tiềm năng hoặc củng cố vị thế của doanh nghiệp mua lại.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quyên, việc xử lý cần dựa trên tác động thực tế đến cạnh tranh. Quy mô lớn hay sở hữu nhiều dữ liệu không tự thân là hành vi vi phạm; doanh nghiệp cũng cần được giải trình về những lý do chính đáng như bảo mật, an toàn hệ thống và lợi ích của người tiêu dùng.

Quản lý cạnh tranh không nhằm hạn chế sự phát triển của các nền tảng lớn. Điều quan trọng là ngăn việc sử dụng dữ liệu, thuật toán và quyền kiểm soát hệ sinh thái để gây khó khăn cho doanh nghiệp khác. Khi các chủ thể có cơ hội tiếp cận thị trường công bằng hơn, cạnh tranh mới thực sự dựa trên chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực kinh doanh.