Thấp còi không chỉ do ăn uống thiếu chất

Cải thiện tầm vóc, phát triển chiều cao cho trẻ em là một trong những mục tiêu quan trọng trong chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 72-NQ/TW Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc hiểu đúng bản chất tình trạng chậm tăng trưởng ở trẻ đóng vai trò then chốt.

TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Trần Oanh

Tại Chương trình đào tạo “Có chuyên môn để chuẩn, có AGENT để nhàn” do Viện Phát triển thể chất và trí tuệ tổ chức ngày 24-11, TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trẻ em chậm tăng trưởng thấp còi chính là suy dinh dưỡng mạn tính. Dù yếu tố di truyền (gen) tạo nên khung chiều cao tiềm năng, nhưng dinh dưỡng mới là yếu tố quyết định trẻ có chạm tới ngưỡng tối ưu đó hay không. Nếu thiếu hụt dinh dưỡng, trẻ sẽ bị thấp hơn mức chiều cao vốn có theo gen. Ngược lại, trẻ có gen tốt nhưng chưa cao, nếu được chăm sóc dinh dưỡng tối ưu vẫn sẽ đạt ngưỡng chiều cao tốt nhất.

Tình trạng suy dinh dưỡng mạn tính này hình thành trong thời gian dài do trẻ ăn uống thiếu chất, mắc bệnh nhiễm trùng tái diễn hoặc thiếu sự quan tâm, kích thích về tâm lý xã hội.

Phụ huynh đặt câu hỏi với chuyên gia về việc cải thiện tầm vóc cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh

Hiện nay nhiều phụ huynh mới chỉ chú ý đến dinh dưỡng và miễn dịch mà bỏ qua yếu tố tâm lý xã hội. “Ăn không đủ, có bệnh mạn tính kéo dài và ảnh hưởng vấn đề tâm lý, thiếu sự quan tâm chăm sóc thì gây tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và gây thấp còi”- TS.BS Mỹ Thục nhấn mạnh.

Không dừng lại ở vấn đề vóc dáng, tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài còn để lại nhiều hệ lụy sức khỏe lâu dài. Hậu quả của người suy dinh dưỡng là chiều cao thấp nhưng đó chỉ là tảng băng phía trên chúng ta nhìn thấy. Ở phía dưới tảng băng là làm chậm quá trình cốt hóa, trưởng thành xương, suy giảm miễn dịch, suy giảm chức năng nhận thức và đặc biệt là thiếu hụt các khối nạc. Khi thấp còi do thiếu dinh dưỡng, bệnh mạn tính ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột, từ đó gây ra những bệnh nền sau này.

TS.BS Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia giải đáp thắc mắc của phụ huynh. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh đó, thấp còi liên quan đến kích thước nhỏ hơn của các cơ quan sau này. Thí dụ, thấp còi vào thời điểm em bé 2 tuổi thì đến 8 tuổi chức năng hô hấp kém hơn, kích thước của thận cũng giảm hơn, khối nạc và khối mỡ cũng thấp hơn.

Can thiệp sớm bằng dinh dưỡng giúp trẻ cải thiện tầm vóc

Theo TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục, hậu quả của thấp còi liên quan đến rối loạn nội tiết. Đói ăn kéo dài ảnh hưởng đến tăng trưởng, gây suy giảm chức năng gan cùng các hormone tăng trưởng và chuyển hóa như GH, IGF-1, cortisol, tuyến yên và tuyến giáp (T3, T4). Vì vậy, để xương phát triển chiều dài tối ưu, trẻ cần được cung cấp đầy đủ nhóm dưỡng chất thiết yếu gồm: đạm, canxi, vitamin D, vitamin K, arginin, vitamin C, DHA và EPA.

Phường Thượng Cát (Hà Nội) khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em. Ảnh: Trần Thảo

Bên cạnh việc bổ sung đủ chất, thời điểm can thiệp cũng giữ vai trò quyết định. Trong một nghiên cứu ở 94 quốc gia, khi quan sát trẻ 59 tháng tuổi, các nhà khoa học thấy rằng hầu như giai đoạn 20 đến 30 tháng xảy ra suy dinh dưỡng thấp còi. Nếu được can thiệp dinh dưỡng kịp thời trước 2 tuổi, trẻ hoàn toàn có thể phục hồi chiều cao về mức bình thường.

Nhìn rộng hơn, dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời có vai trò quan trọng, ảnh hưởng không chỉ chiều cao, mà còn đến trục não ruột, ảnh hưởng đến phát triển não bộ và sự ổn định sức khỏe con người.

Giải đáp băn khoăn của nam phụ huynh về con 6 tuổi, chỉ cao 1,05m, cân nặng khiêm tốn, lười ăn rau, TS.BS Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đưa ra lời khuyên: “Một ngày cho các cháu ăn ít nhất 5 lần rau, củ, quả khác nhau: bữa trưa 2 khẩu phần, bữa chiều 1 khẩu phần, bữa tối 2 khẩu phần. Phụ huynh cho con sử dụng lòng bàn tay để đo lượng rau củ quả phù hợp. Đồng thời hướng dẫn các con, trong bữa ăn thì ăn rau trước, sau đó ăn cơm và thịt”.

Phường Hoàng Mai (Hà Nội) khám sức khỏe miễn phí năm 2026 cho học sinh các trường học. Ảnh: Trần Oanh

Trước câu hỏi của phụ huynh các con đi học bán trú, cả ngày ở trường thì làm cách nào để bổ sung vi chất cho phù hợp, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, chỉ trường hợp nào thiếu chất mới bổ sung. Trong sữa công thức theo độ tuổi đã bổ sung đầy đủ vi chất. Trường hợp bị thiếu vi chất, khi đi xét nghiệm bác sĩ sẽ kê đơn thuốc và điều chỉnh khẩu phần ăn.

Có thể thấy, việc điều trị khi trẻ đã thấp còi thường kéo dài, không chỉ nhằm cải thiện chiều cao mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài. Vì vậy, phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa bằng dinh dưỡng ngay từ đầu để bảo vệ cả tầm vóc lẫn thể chất cho trẻ.