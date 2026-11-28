Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn trong toàn bộ quá trình kinh doanh, lắp đặt và sử dụng gas tại các cơ sở, hộ gia đình.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra hệ thống chữa cháy tại Nhà hàng The Corner, phường Phan Đình Phùng.

Thái Nguyên hiện có 203 cơ sở kinh doanh gas. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp quản lý 38 cơ sở, 165 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã.

Ngoài ra, hàng nghìn nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ ăn uống và hộ gia đình đang sử dụng gas phục vụ kinh doanh, sinh hoạt. Với số lượng cơ sở và nhu cầu sử dụng lớn, việc bảo đảm an toàn đòi hỏi sự kiểm soát đồng bộ, thường xuyên ở từng khâu.

Đối với các cơ sở kinh doanh gas, việc lựa chọn nguồn cung bảo đảm điều kiện pháp lý và chất lượng sản phẩm là yêu cầu quan trọng. Anh Sơn Thái Hải, chủ cửa hàng kinh doanh gas Sơn Hải, phường Phan Đình Phùng, cho biết: Cửa hàng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp có đầy đủ giấy phép, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Mỗi lần giao gas, nhân viên đều kiểm tra tình trạng dây dẫn, van khóa, các mối nối; đồng thời nhắc khách hàng chú ý thay thế, bảo dưỡng thiết bị khi cần thiết.

Với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống có nhu cầu sử dụng gas lớn, việc kiểm soát an toàn trong quá trình vận hành càng có ý nghĩa quan trọng. Ông Trần Văn Khoa, quản lý kỹ thuật về an toàn PCCC Nhà hàng The Corner, phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: Do nhu cầu sử dụng gas hằng ngày lớn, nhà hàng chú trọng kiểm soát an toàn trong quá trình vận hành. Nhân viên được lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống. Các bình gas, bếp được bố trí khóa độc lập; hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị, kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên.

Từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên chưa ghi nhận vụ cháy liên quan đến gas. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC, với tổng số tiền phạt 11,5 triệu đồng.

Kết quả này cho thấy bên cạnh những cơ sở chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vẫn còn những vi phạm cần được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Lực lượng Công an kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh gas Sơn Hải, phường Phan Đình Phùng.

Trước yêu cầu tăng cường phòng ngừa, ngày 25-11, Công an tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng gas trên địa bàn. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh gas, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và các hộ gia đình; hướng dẫn nhận diện nguy cơ rò rỉ khí gas, lắp đặt, bảo quản, sử dụng bình gas và hệ thống dẫn gas đúng quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố, thoát nạn và thông báo kịp thời cho lực lượng chuyên trách khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Tại cơ sở, lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các hộ kinh doanh, nhà hàng, bếp ăn thực hiện quy định về an toàn PCCC.

Đại úy Đặng Văn Tùng, Công an phường Phan Đình Phùng, cho biết: Lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh gas, nhà hàng và hộ gia đình thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Sau vụ nổ tại Hà Nội, công tác kiểm tra được tăng cường hơn nữa. Qua đó, chúng tôi đã xử lý 3 cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Giang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khi gas rò rỉ, người dân có thể nhận biết qua mùi gas đặc trưng hoặc tiếng xì tại van, dây dẫn, các mối nối. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, sử dụng điện thoại hoặc tạo tia lửa, nguồn nhiệt trong khu vực nghi có khí gas. Nếu bảo đảm an toàn, cần khóa van bình gas, mở cửa thông thoáng, nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm và báo cho lực lượng chức năng. Người dân không tự ý tháo lắp, sửa chữa hệ thống gas khi không có kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

Bảo đảm an toàn trong kinh doanh và sử dụng gas đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh và người sử dụng. Duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn ngay từ khâu lắp đặt, bảo quản và vận hành là giải pháp quan trọng để hạn chế sự cố, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.