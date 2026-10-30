Không để lặp lại sai phạm như Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì Hội nghị.

Lấy quản trị con người làm gốc để chống gian lận

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, trên 200.000 cán bộ, giáo viên và các lực lượng phối hợp (trong đó có hơn 10.000 CBCS Công an) và các lực lượng khác tham gia, kỳ thi đã ghi nhận sự phối hợp đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, 100% thí sinh đăng ký trực tuyến. Đây cũng là năm đầu tiên ngành GD-ĐT áp dụng nhiều giải pháp mới như thiết bị quét an ninh cầm tay phòng chống gian lận công nghệ cao, áp dụng Rubric trong chấm thi Ngữ văn và chấm thẩm định tại 10 tỉnh, thành phố...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, kỳ thi vẫn còn tồn tại những hạn chế, “những hạt sạn” cần khắc phục như lỗi in sao đề thi ở một số địa phương, công tác kiểm tra giám sát có nơi còn mang tính hình thức, và đặc biệt toàn quốc ghi nhận 89 thí sinh vi phạm quy chế, gia tăng so với năm 2025.

Đặc biệt, liên quan đến vụ việc gian lận nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) thông tin, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can. Ngoài vụ việc nêu trên, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ trăn trở về dư luận đưa ra tại một số điểm thi khác trong cả nước còn xuất hiện tình trạng điểm thi cao bất thường. Tuy đến nay chưa có căn cứ để xác định có tiêu cực hay gian lận, nhưng điều này cũng cho thấy sự nghi ngờ của xã hội về chất lượng kỳ thi, nhất là tính nghiêm túc ở khâu coi thi tại một số điểm thi chưa tốt.

Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cũng bày tỏ sự quan ngại vềsự gia tăng tình trạng thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao trong phòng thi để tuồn đề thi ra ngoài. Theo đó, đã có 38 trường hợp thí sinh dùng điện thoại di động tuồn đề thi ra ngoài và đề thi Ngữ văn sử dụng ngữ liệu gây tranh cãi, tạo dư luận xã hội không tốt. Theo đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc chọn tác giả, tác phẩm và ngữ liệu ra đề thi trong những năm sau.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đặc biệt là vụ việc gian lận, vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Lãnh đạo Bộ khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe. “Vụ tiêu cực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã ảnh hưởng tới uy tín của kỳ thi, niềm tin của xã hội và đã để lại cho ngành, toàn xã hội những suy nghĩ hết sức nuối tiếc”- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trăn trở.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, dù công nghệ có tối tân đến đâu, yếu tố quyết định vẫn là con người. Do đó vấn đề then chốt hiện nay là quản trị con người hiệu quả để chống gian lận. Trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tiếp tục mổ xẻ những bài học kinh nghiệm nhằm đề ra các giải pháp để kỳ thi năm 2027 tuyệt đối không được để xảy ra những sai phạm như tại kỳ thi 2026.

Siết chặt kỷ luật, tăng cường quản trị con người cho kỳ thi 2027

Từ thực tiễn tổ chức kỳ thi năm 2026, đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tăng cường tập huấn chuyên sâu về phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; phối hợp với Công an nghiên cứu, hướng dẫn việc ứng dụng các thiết bị kỹ thuật phù hợp để hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát tại các điểm thi; đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tình huống thực tiễn giữa các địa phương để nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và xử lý các nguy cơ trong tổ chức kỳ thi. “Chúng tôi nhận thức rằng, an ninh, an toàn kỳ thi không chỉ được bảo đảm bằng việc xử lý tốt các tình huống phát sinh, mà quan trọng hơn là chủ động ngăn ngừa để những tình huống đó không xảy ra”- đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đóng góp thêm về giải pháp, theo Phó Cục trưởng cần nâng cao chất lượng tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi; tăng cường tập huấn chuyên sâu, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm quy chế thi, đưa các hành vi gian lận công nghệ cao vào nhóm vi phạm pháp luật hình sự để có sức răn đe mạnh mẽ.

Trên cơ sở chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức kỳ thi 2026: Chỉ đạo sâu sát kịp thời, phân công phân cấp, phối hợp thông suốt, hiệu quả, địa phương chủ động và truyền thông kịp thời, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, kỳ thi 2027 Bộ định hướng sẽ bổ sung hệ thống camera giám sát tại tất cả phòng thi và khu vực thi để phục vụ hậu kiểm; siết chặt quản lý nhân sự, điều chỉnh quy định bố trí điểm thi nhằm trộn học sinh giữa các trường, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn ngành. Đặc biệt, kỳ thi năm 2027, Bộ GD-ĐT tạo tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 37 ngày 20-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử.