Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết: UBND tỉnh phê duyệt mặt bằng quy hoạch tại Quyết định số 118/XD-UBTH, ngày 24/9/2004 phục vụ bố trí đất ở tái định cư làm cơ sở giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn, tại xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương trước đây, nay là phường Nam Sầm Sơn với 97 lô đất, tổng diện tích 1,99ha.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ năm 2006 đến năm 2009 đã thực hiện thu hồi đất của các hộ dân, bàn giao mặt bằng cho dự án, nhưng UBND huyện Quảng Xương không phê duyệt phương án tái định cư, không ban hành quyết định giao đất tái định cư, không phê duyệt giá đất tái định cư; UBND xã Quảng Hùng giao đất không đúng thẩm quyền, giao vượt diện tích... ảnh hưởng đến quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Nam Sầm Sơn báo cáo nội dung liên quan tại hội nghị.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Nam Sầm Sơn đã phối hợp với các sở, ngành giải quyết, song đến nay còn 38 hộ với 71 lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND phường Nam Sầm Sơn kiến nghị tỉnh và ngành chức năng hướng dẫn hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Quảng Hùng; hướng dẫn địa phương trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền sử dụng đất...

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nêu rõ: Sai sót về thủ tục của cơ quan nhà nước trước đây thì cơ quan nhà nước hiện nay có trách nhiệm khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt; việc thuộc thẩm quyền của cấp xã thì cấp xã quyết định; điều chỉnh quy hoạch và xét cấp giấy chứng nhận làm song song, trường hợp nào đủ điều kiện thì cấp ngay, không để làm chậm việc cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Nam Sầm Sơn khẩn trương lập bảng thống kê chi tiết từng lô, từng hộ theo diện tích quy hoạch, hiện trạng sử dụng, thời điểm giao đất, giấy tờ hồ sơ nộp tiền sử dụng đất, phân loại 38 hộ theo 3 nhóm của Chỉ thị số 15, hoàn thiện trước ngày 30/11/2026. Đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, công khai kết quả phân loại, lộ trình giải quyết từng nhóm.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến các sở, ngành, xác định đúng hình thức điều chỉnh, lấy ý kiến người dân theo quy định và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Quảng Hùng xong trước ngày 5/12, công bố công khai và gửi hồ sơ về Sở Xây dựng.

Đồng chí lưu ý, đối với nhóm các hộ đủ điều kiện cấp, UBND phường hướng dẫn các hộ lập hồ sơ ngay sau buổi đối thoại, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước 5/12/2026, không chờ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Đối với nhóm chưa đủ điều kiện nhưng có khả năng xử lý, UBND phường xây dựng phương án xử lý cho từng hộ, hoàn thành trước ngày 15/12 và giải quyết xong trước ngày 26/12/2026. Đối với trường hợp không đủ điều kiện thì phải thông báo bằng văn bản cho từng hộ, nêu rõ căn cứ pháp lý và hướng dẫn xử lý xong trước ngày 10/12.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và Thuế tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ban hành hướng dẫn theo từng nhóm vấn đề để UBND phường Nam Sầm Sơn làm căn cứ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, vụ việc tại Nam Sầm Sơn không phải cá biệt. Theo thống kê, toàn tỉnh còn hơn 19.000 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền chưa được cấp giấy chứng nhận. Do đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị nêu cao trách nhiệm, triển khai cao điểm giải quyết các vướng mắc trong giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, phải khẩn trương rà soát, lập danh mục các khu tái định cư, mặt bằng quy hoạch trên toàn tỉnh có tình trạng tương tự Nam Sầm Sơn, tham mưu cho tỉnh khẩn trương giải quyết, tránh tình trạng tồn đọng kéo dài.

“Hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 19.000 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải xem đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung tháo gỡ vướng mắc để giải quyết dứt điểm, qua đó bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền về việc cấp giấy chứng nhận đối với đất giao không đúng thẩm quyền tại các địa phương trên các ấn phẩm; biểu dương cách làm tốt, phản ánh nơi làm chậm, nơi gây phiền hà, khuyến cáo người dân thực hiện cẩn trọng với các hình thức lừa đảo lo thủ tục hồ sơ...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu ngay sau hội nghị, Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao thành từng việc, từng mốc theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt”.