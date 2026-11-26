Như Báo Văn Hóa đã thông tin, ngày 24.11, lượng khách đến tham quan, đi bộ, chạy bộ và tập thể dục tại bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tăng đột biến, khiến rác thải phát sinh tại một số khu vực, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng (Ban Quản lý) đã tăng cường lực lượng thu gom, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường và khu vực tập trung đông người, góp phần duy trì cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại bán đảo.

Đồng thời, Ban Quản lý khuyến cáo người dân và du khách không xả rác bừa bãi, đặc biệt là chai nhựa, túi nilon, bao bì thực phẩm tại các tuyến đường, điểm tham quan, điểm ngắm cảnh và khu vực công cộng.

Lực lượng Ban Quản lý đã tăng cường công tác thu gom, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường và khu vực tập trung đông người, góp phần duy trì cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại bán đảo Sơn Trà

Để chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của bán đảo Sơn Trà, Ban Quản lý khuyến khích người dân và du khách chủ động thu gom, mang rác thải cá nhân xuống núi sau khi tham quan, trải nghiệm; hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên bình nước cá nhân và những vật dụng thân thiện với môi trường.

Ban Quản lý cũng gửi lời cảm ơn đến những cá nhân, nhóm bạn trẻ đã chủ động thu gom, mang rác xuống núi sau khi tham quan, đi bộ và tập thể dục. Những hành động tuy nhỏ nhưng thiết thực, góp phần lan tỏa lối sống xanh, ý thức du lịch có trách nhiệm, đồng thời truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Bán đảo Sơn Trà không chỉ là điểm đến để khám phá, trải nghiệm mà còn là không gian thiên nhiên cần được trân trọng và gìn giữ.

Việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung cần bắt đầu từ những hành động cụ thể của mỗi người, để cảnh quan thiên nhiên nơi đây luôn được bảo tồn, phát huy giá trị và trở thành điểm đến xanh, thân thiện.

“Không mang gì về ngoài những bức ảnh - Không để lại gì ngoài những dấu chân” cũng là thông điệp được Ban Quản lý gửi đến người dân và du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, xanh và bền vững.