Không để kiến nghị của dân kéo dài

Ngày 17-9, tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9-2026. Cùng tiếp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9-2026.

Tại buổi tiếp, các công dân kiến nghị nhiều nội dung liên quan bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định hạn mức đất ở; chính sách đối với người có công và hoạt động kinh doanh tại chợ.

Trong đó, một số hộ dân phản ánh, kiến nghị liên quan dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế, việc cấp lô phụ, bố trí đất tái định cư và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công. Một số trường hợp đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định lại hạn mức đất ở và giải quyết quyền lợi liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các hộ kinh doanh cũng kiến nghị về hoạt động tại chợ Phú Bài; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Nguyễn Hoàng.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật và quá trình giải quyết từng vụ việc để tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh việc giải quyết kiến nghị phải bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy định và sát thực tế; đồng thời làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý, tránh để vụ việc kéo dài. Đối với các trường hợp liên quan chính sách người có công, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cần xem xét thận trọng, toàn diện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, hướng dẫn đầy đủ để người dân nắm rõ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ và kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.