Không để khoảng trống thông tin trong truyền thông chính sách

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác truyền thông chính sách và phát ngôn. Các tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Đại Lộc, Sở Xây dựng và Cổng Thông tin điện tử thành phố tập trung chia sẻ kinh nghiệm chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với báo chí, tổ chức truyền thông trên nền tảng số và xử lý các vấn đề dư luận quan tâm như, khi xảy ra sự kiện quan trọng, vấn đề dư luận quan tâm hoặc xuất hiện thông tin sai sự thật thuộc phạm vi quản lý, người phát ngôn cần chủ động cung cấp thông tin ban đầu, không để kéo dài tình trạng thiếu thông tin chính thống. Đây cũng là dịp để các cơ quan, địa phương trao đổi những cách làm phù hợp, nhất là trong điều kiện bộ máy chính quyền hai cấp đang tiếp tục hoàn thiện.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu cũng được cập nhật những điểm mới của Nghị định 244/2026/NĐ-CP, quy trình làm việc với báo chí, nguyên tắc tiếp nhận và trả lời thông tin, công khai người phát ngôn, tổ chức kênh thông tin số chính thức và xử lý các tình huống truyền thông phát sinh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương cho biết, thành phố triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn trong bộ máy hai cấp. Truyền thông chính sách không còn là việc tuyên truyền sau khi văn bản ban hành mà phải được làm chủ động, kịp thời, từ khâu xây dựng đến tổ chức thực hiện. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng, đủ, đúng thẩm quyền giúp định hướng dư luận, thu hẹp khoảng trống thông tin và giữ niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp, qua đó tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Đại biểu chia sẻ các kinh nghiêm xử lý thông tin và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố đã chuyển từ tư duy “phản ứng” sang chủ động truyền thông từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp với báo chí, xây dựng chuyên trang, chuyên mục và sử dụng các nền tảng số. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều; có trường hợp phát ngôn chậm, chưa thống nhất, quy chế phát ngôn chưa được rà soát, ban hành kịp thời; kỹ năng truyền thông số và xử lý tình huống khủng hoảng còn hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.859,59km², quy mô dân số 3.065.628 người và 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa. Không gian quản lý rộng hơn đặt ra yêu cầu cao hơn về tính thống nhất, kịp thời và chính xác trong công tác thông tin, điều hành và truyền thông chính sách. Thông qua hội nghị, Đà Nẵng hướng tới xây dựng cơ chế cung cấp thông tin chủ động, thống nhất, kịp thời hơn trong toàn hệ thống chính quyền; coi truyền thông chính sách và công tác phát ngôn là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình thực thi chính sách.