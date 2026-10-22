Không để khoảng trống pháp lý trong quản lý dịch vụ chăm sóc trẻ em
Tiếp tục kỳ họp thứ hai, sáng 21/10, thảo luận tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, các đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý trong quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khong-de-khoang-trong-phap-ly-trong-quan-ly-dich-vu-cham-soc-tre-em-10439474.html