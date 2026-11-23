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Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, xác định mục tiêu đến năm 2030 đạt kết quả bước đầu về nâng cao năng lực công nghệ, AI và tiếng Anh ở bậc phổ thông; đồng thời mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi vùng miền. Đây là định hướng chiến lược có ý nghĩa quan trọng, đặt giáo dục trước yêu cầu phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách cần được nhìn nhận nghiêm túc. Hiện, ở nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo, tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học vẫn là trở ngại lớn. Chất lượng cơ sở vật chất, phòng học ngoại ngữ, thiết bị thực hành và đường truyền Internet chưa đồng đều. Không ít gia đình còn khó khăn trong việc trang bị máy tính, thiết bị thông minh cho con em. Trong điều kiện ấy, nếu triển khai các chương trình giáo dục mới mà không tính đến sự khác biệt về nguồn lực, nguy cơ khoảng cách giáo dục tiếp tục bị nới rộng là điều cần cảnh báo.

Thực tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo phản ánh qua các địa phương cho thấy, điều kiện học tập, ứng dụng công nghệ thông tin ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn nhiều hạn chế. Ngay cả khi có thiết bị, nếu thiếu giáo viên hướng dẫn, học liệu phù hợp và môi trường thực hành, công nghệ cũng khó phát huy hiệu quả. Bởi vậy, phổ cập tiếng Anh, AI và STEM không thể chỉ được hiểu là đưa thêm một số môn học hay thiết bị vào nhà trường. Vấn đề cốt lõi là tạo dựng năng lực thực chất cho người học. Tiếng Anh phải trở thành công cụ giao tiếp, tiếp cận tri thức; AI và STEM phải khơi dậy tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề...

Rõ ràng, cần có cơ chế phân bổ nguồn lực theo hướng ưu tiên những nơi khó khăn nhất. Trước hết, phải giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, có chính sách đủ sức thu hút và giữ chân nhà giáo giỏi ở vùng cao, vùng biên, hải đảo. Cùng với đầu tư trường lớp, cần bảo đảm Internet, thiết bị học tập, phòng thực hành và học liệu số. Đặc biệt, cần lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Học sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có thể học tiếng Anh gắn với giao tiếp, du lịch, thương mại và giới thiệu văn hóa địa phương; học sinh vùng biển, hải đảo có thể tiếp cận STEM từ những vấn đề bảo vệ môi trường biển, dự báo thời tiết, khai thác tài nguyên bền vững. Khi tri thức gắn với cuộc sống, việc học sẽ trở nên thiết thực và có sức lan tỏa...

Một nền giáo dục tiến bộ không thể chỉ được đo bằng thành tích của những ngôi trường hàng đầu, mà còn phải được nhìn nhận từ cơ hội trưởng thành của những đứa trẻ ở nơi xa xôi nhất. Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW vì thế không chỉ là đổi mới chương trình hay phương pháp dạy học, mà còn là trách nhiệm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, không để bất kỳ vùng miền nào đứng ngoài tiến trình phát triển.

Đầu tư cho tri thức ở miền núi, biên giới, hải đảo chính là đầu tư cho tương lai đất nước, cho chất lượng nguồn nhân lực và sức mạnh nội sinh của mỗi địa phương. Không thể để nơi sinh ra quyết định giới hạn tri thức mà một đứa trẻ có thể tiếp cận, bởi trong hành trình đi tới tương lai, không học sinh nào được phép bị bỏ lại phía sau.