Không để khiếm khuyết trở thành sự cố trên tuyến 500kV huyết mạch Trung - Bắc

Đơn vị TTĐ Ninh Bình thi công tại vị trí 01 đường dây 500kV Nho Quan - Thương Tín

Trong 4 ngày, 312 cán bộ, công nhân viên thuộc 9 Truyền tải điện đã hoàn thành thay thế cách điện tại 84 vị trí trên đường dây 581, 582 Nho Quan (T500 NQ) - 573 Thường Tín (T500 TT). Việc xử lý các vị trí cách điện có dấu hiệu xuống cấp được thực hiện nhằm loại trừ nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành tuyến đường dây 500kV quan trọng khu vực Trung - Bắc.

Xử lý khiếm khuyết trước khi phát sinh sự cố

Đường dây 581, 582 Nho Quan - 573 Thường Tín được đưa vào vận hành từ năm 2005, do Truyền tải điện Ninh Bình và Truyền tải điện Hà Nội quản lý. Sau hơn 20 năm vận hành, một số vị trí cách điện trên tuyến xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, không còn đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật.

TTĐ Đông Bắc 1, thi công tại vị trí 14 trên đỉnh núi

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn vận hành đối với tuyến đường dây 500kV có vai trò quan trọng trong truyền tải điện khu vực Trung - Bắc, Truyền tải điện Ninh Bình đã đề xuất thay thế cách điện tại 84 vị trí.

Công việc được chuẩn bị trong 11 ngày trước khi triển khai. Vật tư được bố trí, vận chuyển đến chân cột; phương án cắt điện, nhân lực, phương tiện và các điều kiện phục vụ thi công được chuẩn bị theo kế hoạch.

Bộ máy điều hành được đặt tại Tổ Quản lý vận hành đường dây Nho Quan. Các bộ phận chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, phụ trách vật tư, đời sống và tổ chức thi công được phân công cụ thể.

Tranh thủ gấp rút thi công lúc hoàng hôn.

Từ ngày 22 đến 25/9/2026, khi điều kiện cắt điện được bố trí, các nhóm công tác đồng loạt triển khai thay thế cách điện trên tuyến.

Ngoài lực lượng của Truyền tải điện Ninh Bình, 8 Truyền tải điện khác thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) cùng tham gia gồm Tây Bắc 1, Tây Bắc 2, Đông Bắc 1, Đông Bắc 3, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Hà Tĩnh.

Do tuyến đường dây có yêu cầu cao về truyền tải công suất và phương thức vận hành hệ thống, thời gian cắt điện phục vụ thi công phải được tính toán chặt chẽ. Các lực lượng tham gia phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực và phương án để hoàn thành công việc trong thời gian được bố trí.

Kiểm soát chặt chẽ an toàn trên công trường

Trong quá trình thi công, các yêu cầu kỹ thuật được kiểm soát từ khâu chuẩn bị đến lắp đặt. Cách điện và phụ kiện phải được lắp đặt đúng, đủ theo thiết kế; cách điện mới được vệ sinh, kiểm tra đầy đủ chốt trước khi đưa lên vị trí lắp đặt. Trong quá trình thi công, yêu cầu không để xảy ra vỡ, trầy xước cách điện được đặt ra đối với các nhóm công tác.

Cùng với yêu cầu kỹ thuật, các biện pháp an toàn được phổ biến, kiểm tra trước khi ra hiện trường, trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc công việc.

Tập kết vật tư, thiết bị tại vị trí 14.

Các đường dây giao chéo phía dưới không thể cắt điện được xác định là mối nguy cần kiểm soát đặc biệt. Cáp dự phòng chống rơi được bố trí trong quá trình thi công. Các bước kiểm tra không còn điện, đặt tiếp địa, tiếp đất ngắn mạch ba pha, tiếp địa chống cảm ứng và khoanh vùng khu vực làm việc được thực hiện theo phương án.

Điều kiện thời tiết cũng được theo dõi trong suốt thời gian thi công. Khi xuất hiện mưa dông tại khu vực công tác hoặc lân cận, công việc phải tạm dừng.

Các nguy cơ từ môi trường như rắn độc, ong và côn trùng cũng được đưa vào phương án kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro đối với người lao động.

Trong những ngày thi công, đoàn công tác Công đoàn PTC1 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Công đoàn PTC1, dẫn đầu đã trực tiếp đến các khu vực, vị trí cột đang thi công để thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, công nhân viên.

Hoạt động này diễn ra trong thời gian PTC1 tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày hội Văn hóa PTC1 năm 2026.

Đến 17 giờ 10 phút ngày 25/9/2026, toàn bộ 84 vị trí cách điện trên đường dây 581, 582 Nho Quan - 573 Thường Tín đã được thay thế theo phương án. Công trường bảo đảm an toàn cho người và thiết bị; điều kiện thời tiết thuận lợi góp phần giúp các nhóm công tác hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Việc thay thế các vị trí cách điện có dấu hiệu xuống cấp giúp xử lý những khiếm khuyết được phát hiện trong quá trình quản lý vận hành, qua đó hạn chế nguy cơ phát triển thành sự cố trên tuyến đường dây 500kV quan trọng này.

Đối với công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải, việc phát hiện và xử lý sớm các khiếm khuyết là một trong những yêu cầu nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của thiết bị, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục và ổn định của hệ thống điện.