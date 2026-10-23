Không để hoàn cảnh trở thành rào cản thanh niên tiến bước

Dự diễn đàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; cùng lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các gương thanh niên tiêu biểu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình mới "Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước"

Phát biểu tại Diễn đàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức các hoạt động phong trào, mà phải hướng tới những giá trị thiết thực hơn, trong đó có việc lắng nghe, thấu hiểu thanh niên và tạo môi trường để mỗi người phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu

“Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên.

“Tôi mong muốn các bạn thanh niên mạnh dạn chia sẻ những điều mình đã trải qua, những khó khăn đang gặp phải và cả những ước mơ, dự định trong tương lai. Những tiếng nói chân thực ấy sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp hiểu thanh niên hơn, từ đó có những cách thức đồng hành thiết thực, sát với nhu cầu thực tế hơn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển, người có khả năng sáng tạo, thích ứng, cống hiến và tạo ra những giá trị mới khi được trao niềm tin và cơ hội”, anh Nguyễn Kim Quy nói.

Mỗi người một khó khăn, nhưng đều không để hoàn cảnh trở thành rào cản thanh niên tiến bước

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi về những hành trình vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến của thanh niên. Các câu chuyện đến từ những người trẻ có hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau, qua đó gợi mở những góc nhìn về nhu cầu của thanh niên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đồng hành.

Tham gia Diễn đàn là các gương thanh niên tiêu biểu như anh Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025; chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025; chị Lê Thị Thắm, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023; anh Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2024; anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026; và chị Đặng Thị Kim Oanh, gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Cô giáo Lê Thị Thắm, gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023

Thông qua những câu chuyện và trao đổi trực tiếp, diễn đàn hướng tới việc nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ mà còn là chủ thể của quá trình phát triển.

Những trải nghiệm thực tế của người trẻ là cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn những khó khăn, nhu cầu và mong muốn của thanh niên, từ đó xây dựng các hình thức đồng hành phù hợp.

Diễn đàn do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026), đồng thời đánh dấu 7 năm hợp tác giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và TCP Việt Nam.

Trong 7 năm phối hợp, hai bên đã triển khai nhiều chương trình hướng đến các nhóm thanh niên. Cụ thể như đồng hành với thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật; tôn vinh những người trẻ sống tích cực, có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội; đồng thời mở rộng không gian rèn luyện thể chất, tăng cường kết nối thanh niên với cộng đồng...