Thực hiện các đợt cao điểm trong năm 2026, thông qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP. Đồng Nai đã phát hiện 8 vụ việc, liên quan đến 129 đối tượng.

Công an TP. Đồng Nai kiên quyết không để hình thành nơi trú ẩn, hoạt động tội phạm của người nước ngoài tại Đồng Nai.

Qua xác minh, các đối tượng chủ yếu là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, ở lại Việt Nam trái phép trên các địa bàn: Xã Phú Vinh phát hiện ngày 22/6, tại số 24B, khu 4, ấp Phú Vinh; Phường Trấn Biên phát hiện ngày 19, 23, 24/6 tại Nhà nghỉ Bin Hom Motel, Chung cư Topaz Win, căn hộ A34, căn hộ căn hộ D6;

Phường Tam Hiệp phát hiện ngày 24/6 tại căn hộ số A26B; Xã Lộc Thạnh phát hiện ngày 29/6 tại ấp Thạnh Tây; Phường Tân Khai phát hiện ngày 21/7 tại hộ Trịnh Duy Nam, khu phố Đồng Nơ.

Các đối tượng người nước ngoài bị truy quét, xử lý.

Số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và các đối tượng tổ chức liên quan đưa người Trung Quốc đến TP. Đồng Nai với mục đích hình thành các ổ nhóm, lắp đặt thiết bị điện tử để lừa đảo trên không gian mạng.

Vụ việc phát hiện tại căn hộ D6 (xã Phú Vinh, phường Trấn Biên) đã thực hiện lừa đảo trên không gian mạng;

Vụ việc tại phường Tam Hiệp và Tân Khai mới trong giai đoạn chuẩn bị trang thiết bị;

Các vụ việc còn lại các đối tượng người Trung Quốc đang ở giai đoạn bố trí ăn, ở chờ đưa đến địa điểm lừa đảo.

Vì vậy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép”, hiện đã khởi tố 7 bị can (5 Việt Nam, 2 Trung Quốc).

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát hình sự cũng khởi tố 1 vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, khởi tố 4 bị can (3 Việt Nam, 1 Trung Quốc); bàn giao 1 vụ/6 Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho phía Trung Quốc xử lý.

Ngoài ra, Công an TP. Đồng Nai cũng phát hiện 4 người Trung Quốc, 1 Trung Quốc - Đài Loan có thông tin trùng khớp với đối tượng truy nã của nước ngoài, hiện Công an thành phố đang phối hợp các Cục nghiệp vụ xử lý theo quy định.

Công an TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục truy quét tội phạm người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Để đạt được những kết quả như trên là do Công an TP. Đồng Nai đã chủ động trong công tác quản lý địa bàn, nhận định đánh giá tình hình chính xác, kịp thời, nhất là tình hình chính quyền Campuchia đẩy mạnh tổ chức truy quyét, triệt phá các tụ điểm lừa đảo đã xuất hiện tình trạng người Trung Quốc được tổ chức nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam để trở về lại Trung Quốc hoặc tìm địa điểm tại Việt Nam tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng đã xảy ra ở các địa phương lân cận; trong đó địa bàn TP. Đồng Nai tiếp giáp với Campuchia rất thuận lợi để các đối tượng lựa chọn hoạt động.

Với phương châm không để cho tội phạm người nước ngoài ẩn náu, hoạt động trên địa bàn, Công an thành phố đã tổ chức tốt công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh, xử lý ngay từ khi các đối tượng di chuyển đến hoạt động tại địa phương nhằm làm sạch địa bàn.

Công an TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp các Cục nghiệp vụ triển khai Cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp hoạt động trái phép theo chỉ đạo của Bộ Công an, kiên quyết đấu tranh, xử lý không để hình thành ổ nhóm tội phạm liên quan đến người nước ngoài.