Không để đứt gãy khám, chữa bệnh khi sắp xếp cơ sở y tế

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: KHANG ANH)

Trong đợt khảo sát thực tế các cơ sở dôi dư ngày 24/9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: Sử dụng hiệu quả tài sản công, giảm áp lực cho bệnh viện và trong mọi phương án di dời, sửa chữa, đầu tư phải bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh liên tục.

Đất bỏ trống trong khi bệnh viện thiếu chỗ

Qua khảo sát các khu nhà đất tại phường Phú Lâm, phường An Đông và phường Chợ Lớn, một thực tế được đặt ra khá rõ, trong khi một số cơ sở công chưa được khai thác hiệu quả, nhiều bệnh viện lại đang chịu áp lực lớn về diện tích khám, điều trị. Vì vậy, yêu cầu của thành phố là rà soát, điều chuyển và bố trí lại theo nhu cầu thực tế, ưu tiên những nơi đang quá tải.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác khảo sát nhà đất dôi dư tại phường Phú Lâm. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cho rằng những khu đất, trụ sở đang bỏ trống nhưng ngành y tế có nhu cầu thì phải khẩn trương đưa vào sử dụng. Việc điều chuyển cần hướng tới hiệu quả thực tế, trước mắt giải quyết áp lực cho cơ sở y tế, sau đó tiếp tục tính toán phương án lâu dài, phù hợp quy hoạch.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao đổi cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Trường hợp Bệnh viện Tâm thần cho thấy tính cấp bách của cách làm này. Cơ sở phục vụ trẻ em của bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 300-500 lượt trong diện tích khoảng 218m2. Thành phố đã thống nhất chuyển đổi một cơ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh để bố trí cho hoạt động khám, điều trị tâm thần trẻ em, đồng thời yêu cầu sửa chữa, cải tạo sớm, tạo không gian phù hợp hơn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Đối với người bệnh tâm thần người lớn, cơ sở hiện hữu cũng đang chịu áp lực lớn trong khi dự án lâu dài chưa thể hoàn thành ngay. Thành phố định hướng tạm bố trí Bệnh viện Tâm thần tại khu đất 187/4 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm. Sau khi di dời, cơ sở hiện nay sẽ được hoàn trả cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để tiếp tục khai thác bởi bệnh viện này cũng đang thiếu không gian hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Thành phố.

Cách xử lý được đặt ra là tận dụng quỹ đất hiện có trong thời gian chờ các dự án dài hạn nhưng việc sử dụng tạm vẫn phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cơ sở y tế, từ phòng cháy, chữa cháy đến xử lý nước thải. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp tìm nguồn lực để sửa chữa, cải tạo và triển khai ngay thay vì để tài sản tiếp tục xuống cấp.

Không để khoảng trống dịch vụ y tế

Nếu việc sắp xếp cơ sở dôi dư giải quyết bài toán mặt bằng, yêu cầu khó hơn là tổ chức di dời và đầu tư mà hoạt động khám, chữa bệnh vẫn phải diễn ra liên tục. Đây là nội dung được đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhắc lại nhiều lần khi làm việc về phương án của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Bệnh viện này đang đồng thời đối mặt với nhu cầu sửa chữa, xây dựng các khối nhà và áp lực khám, điều trị trên diện tích hiện hữu. Riêng khu khám bệnh mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.500-3.000 người. Thành phố đang nghiên cứu bố trí khu đất số 314 Trần Phú, phường An Đông để hỗ trợ hoạt động của bệnh viện trong quá trình đầu tư.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc lưu ý, không để đứt gãy dịch vụ công chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, cơ sở được bố trí phải phục vụ trực tiếp hoạt động y tế, không đơn thuần dùng làm nơi đặt bộ phận hành chính. Ông nhấn mạnh, mục tiêu là trong lúc đầu tư trụ sở mới, việc cung cấp dịch vụ công về y tế là không được đứt gãy, không bị gián đoạn, không để khoảng trống.

Khu đất 314 Trần Phú đồng thời được nghiên cứu để bố trí Trạm y tế phường An Đông theo quy chuẩn mới. Do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã được phân công hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế này, thành phố gợi mở mô hình “2 trong 1”, vừa tạo thêm cơ sở giảm tải cho bệnh viện, vừa thực hiện chức năng y tế cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khảo sát tại địa điểm 187/4 Kinh Dương Vương.

Cùng cách tiếp cận đó, Trạm y tế phường Chợ Lớn được thành phố giao cho Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải, đồng thời tính toán vị trí và mô hình hoạt động của trạm y tế.

Bệnh viện hiện đang tiếp nhận hơn 9.000 lượt người đến khám mỗi ngày và gần 1.000 người bệnh nội trú, trong khi nhiều khoa thiếu giường và diện tích điều trị. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, sau tiếp nhận cơ sở từ Trạm y tế phường, trước mắt chúng tôi đưa vào phục vụ khám ngoại trú, giảm áp lực tại cơ sở hiện nay. Sau đó nếu cơ sở đáp ứng được các khoa phòng thì chúng tôi tiếp tục triển khai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc rà soát cơ sở dôi dư lần này nằm trong quá trình thành phố xem xét lại cách vận hành các thiết chế y tế sau sắp xếp. Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đây là lần thứ 5 khảo sát các cơ sở dôi dư liên quan y tế, trước đó thành phố đã xem xét nhu cầu của một số bệnh viện khác.

Điểm xuyên suốt là không xem một khu đất đang trống như một tài sản đứng riêng lẻ, nhu cầu của bệnh viện, chức năng y tế cơ sở, quy hoạch dài hạn và tiến độ đầu tư phải được đặt cùng nhau để lựa chọn phương án sử dụng.

Có nơi được bố trí tạm trong thời gian chờ dự án, có nơi có thể kết hợp chức năng của bệnh viện với trạm y tế hoặc có cơ sở sau khi di dời lại được trả cho một bệnh viện khác đang quá tải.

Bệnh viện đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Theo định hướng lâu dài, thành phố sẽ di dời một số trường đại học và cơ sở y tế khỏi khu vực trung tâm. Tuy nhiên, di dời không đồng nghĩa để lại những trụ sở trống, phương án sử dụng cơ sở sau di dời được tính đồng thời để tránh tài sản công bỏ không hoặc xuống cấp.

Sau quyết định điều chuyển là các khâu cải tạo, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, bố trí hoạt động chuyên môn và tổ chức quá trình di dời. Mục tiêu cao nhất là vẫn giữ cho hệ thống vận hành thông suốt, cơ sở vật chất có thể thay đổi, các đơn vị có thể phải di chuyển hoặc tổ chức lại nhưng hoạt động khám, chữa bệnh của người dân không được ngừng trệ.