Không để doanh nghiệp phát triển tốt thành lý do đột ngột 'cắt' hỗ trợ

Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đại biểu Dương Khắc Mai. Ảnh: QH

Tiêu chí cho doanh nghiệp mới thành lập

Thảo luận về dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), một số ý kiến đại biểu đóng góp ý nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ được liên tục và không gián đoạn trong quá trình doanh nghiệp phát triển.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đồng tình với tiêu chí xác định doanh nghiệp là có số lao động bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai ngưỡng về nguồn vốn không quá 150 tỷ đồng hoặc doanh thu không quá 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng quy định chưa thể hiện rõ cách xác định đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có số liệu năm trước liền kề. Hoặc trường hợp, doanh nghiệp hoạt động đa ngành, doanh nghiệp vượt ngưỡng trong khi đang thực hiện chương trình hỗ trợ đã được phê duyệt.

“Đây là vấn đề về tính liên tục của chính sách, khác với việc đề nghị lấy số liệu bình quân nhiều năm mà Bộ Tài chính đã giải trình” – đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh.

Đại biểu đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể phương pháp xác định quy mô đối với các trường hợp nêu trên. Đại biểu cũng nhấn mạnh nguyên tắc sử dụng dữ liệu sẵn có của cơ quan nhà nước và việc xử lý cam kết hỗ trợ đang thực hiện khi doanh nghiệp tăng trưởng vượt ngưỡng; không để việc doanh nghiệp phát triển tốt trở thành lý do đột ngột chấm dứt hỗ trợ đã cam kết.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh. Ảnh: QH

Đề xuất cơ chế hỗ trợ nhiều năm

Cùng quan tâm đến tính liên tục của chính sách, đại biểu Phan Thị Thùy Linh (Đoàn Thanh Hóa) cho rằng việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị hiện chưa thực sự đồng bộ với lộ trình nâng cấp sản xuất.

Theo đại biểu, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng lớn, doanh nghiệp có thể cần từ 1-2 năm để cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các điều kiện sản xuất.

Trong khi đó, hoạt động hỗ trợ thường tập trung vào 6 tháng cuối năm ngân sách, khiến các nội dung có thể hoàn thành ngay như tư vấn, đào tạo, tham gia hội chợ được chú trọng hơn, còn những hoạt động cần thời gian như sản xuất thử, kiểm định chưa được triển khai rộng rãi.

Đại biểu tán thành nguyên tắc hỗ trợ theo lộ trình, quản lý theo kết quả nhưng đề nghị hoàn thiện theo hướng quy định rõ cơ chế thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kéo dài nhiều năm ngân sách.

Theo đó, ngay từ khi phê duyệt, nhiệm vụ hỗ trợ cần xác định rõ thời gian thực hiện, kinh phí cho cả giai đoạn, các mốc kết quả và đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt. Kinh phí vẫn được bố trí hằng năm theo quy định của pháp luật ngân sách; việc nghiệm thu phải gắn với từng mốc kết quả để làm căn cứ tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng hỗ trợ nếu không hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: QH

Làm rõ cơ chế chuyển tiếp

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn TP Hải Phòng) đề nghị hoàn thiện cơ chế chuyển tiếp khi sắp xếp các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của quỹ, các cam kết đã có hiệu lực và khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp.

Góp ý về Điều 35 dự thảo Luật, đại biểu nhất trí với yêu cầu rà soát, sắp xếp Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tuy nhiên, theo đại biểu, việc sắp xếp quỹ có thể kéo dài tối đa một năm sau khi Luật có hiệu lực. Vì vậy, đại biểu đề nghị rà soát đồng bộ các quy định, làm rõ căn cứ pháp lý cho hoạt động của quỹ trong thời gian chờ hoàn thành sắp xếp, cũng như trách nhiệm quản lý trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo đại biểu Nga, những nội dung này cần được xác lập ngay trong Luật để các phương án sắp xếp có cơ sở thực hiện thống nhất.