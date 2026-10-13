Không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, kiến nghị kéo dài

Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp đổi mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, doanh nghiệp, doanh nhân luôn giữ vai trò tiên phong trong tạo ra của cải, việc làm, nguồn lực cho nền kinh tế và đồng hành cùng chính quyền giải quyết những bài toán lớn trong quá trình phát triển đô thị.

"Đóng góp của doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua vốn, doanh thu, ngân sách mà còn ở tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên", ông Nguyễn Công Vinh nói.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng; thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, các dự án thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 676.000 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ; GRDP tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, nguồn lực đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Đánh giá về giai đoạn phát triển mới, ông cho rằng TP.HCM có thêm cơ hội mở rộng liên kết giữa các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, đổi mới sáng tạo với các vùng sản xuất và không gian đô thị mới.

Thành phố cần chủ động chuyển hóa lợi thế về thể chế và không gian phát triển thành môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Mai Hữu Tín phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt; rà soát thủ tục, công khai thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ.

“Không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần vì hướng dẫn thiếu nhất quán; không để kiến nghị kéo dài vì né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số, đồng thời phối hợp với các tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo và đơn vị xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhân lực, công nghệ và thị trường.

Trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026” cho các doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học – công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng chuẩn quản trị, minh bạch tài chính, tham gia chuỗi cung ứng và tìm kiếm thị trường mới.

Đối với Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, ông Nguyễn Công Vinh đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp khả thi, thúc đẩy xúc tiến thương mại và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026” cho các doanh nghiệp.

Ông cũng mong muốn cộng đồng doanh nhân chủ động góp ý, phản biện chính sách, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm để bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ.

“Chính quyền kiến tạo điều kiện; doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội; cả hai cùng trách nhiệm với tương lai phát triển của thành phố”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Mai Hữu Tín nhấn mạnh, hành trình của doanh nhân không chỉ được đo bằng quy mô doanh thu, tài sản hay thị phần mà còn bằng uy tín, niềm tin và những giá trị mang lại cho người lao động, đối tác, khách hàng và xã hội.

Theo ông Mai Hữu Tín, danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu không chỉ ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn gửi gắm kỳ vọng về những đóng góp trong tương lai.

Ông kêu gọi doanh nghiệp lớn mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp đi trước chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp đi sau, tăng cường hợp tác để cùng tiếp cận thị trường mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2026.

Đề cập yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chủ tịch HUBA nhận định TP.HCM đang có thêm không gian và cơ hội phát triển, song cộng đồng doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những đòi hỏi cao hơn từ thị trường, công nghệ và các tiêu chuẩn môi trường.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào những phương thức từng mang lại thành công trong quá khứ.

Ông Mai Hữu Tín nhấn mạnh, doanh nghiệp cần đổi mới nhanh hơn, nâng cao năng lực quản trị, năng suất và khả năng vươn ra thị trường quốc tế.

Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2026.

Chuyển đổi số phải giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, ra quyết định chính xác và phục vụ khách hàng tốt hơn; chuyển đổi xanh cần gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đặc biệt, đầu tư vào con người là yếu tố quan trọng quyết định khả năng phát triển lâu dài của mỗi doanh nghiệp.

Về vai trò của HUBA trong thời gian tới, ông Mai Hữu Tín cho biết, Liên đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng góp ý, phản biện chính sách; tổng hợp kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, đề xuất giải pháp khả thi và phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi việc giải quyết.

Đồng thời, tăng cường liên kết doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực và địa bàn; thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nhân lực và kết nối chuyên gia.

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Liên đoàn cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hội viên, xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường và kết nối đối tác nhằm tạo thêm cơ hội kinh doanh thực chất cho doanh nghiệp.

Theo ông Mai Hữu Tín, uy tín của HUBA không nằm ở số lượng sự kiện được tổ chức mà phải được thể hiện qua những khó khăn được tháo gỡ, những kết nối được hình thành và cơ hội mới được mở ra cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch HUBA kêu gọi cộng đồng doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, hướng đến xây dựng những doanh nghiệp mạnh hơn, những thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế và đóng góp cho một TP.HCM thịnh vượng, văn minh, nghĩa tình.

Tại buổi lễ, UBND TP.HCM công nhận và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026” cho 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân.

Các đơn vị, cá nhân được vinh danh có đóng góp nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thực hiện nghĩa vụ ngân sách và tham gia hoạt động an sinh xã hội; đồng thời được kỳ vọng tiếp tục tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.