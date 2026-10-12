Không để dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát, lây lan trong trường học

Học sinh mầm non được hướng dẫn vệ sinh cá nhân, phòng dịch bệnh.

Phát hiện sớm, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm

Trường Mầm non Xuân Tín, đóng trên địa bàn xã Xuân Tín có tổng số 813 học sinh theo học tại 5 điểm trường. Trong hơn hai tuần trở lại đây, số lượng trẻ bị ốm không thể đến trường có dấu hiệu gia tăng. Tỷ lệ ra lớp hiện đạt hơn 85%. Trước diễn biến này, nhà trường phối hợp với phụ huynh tăng cường theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm những trường hợp có biểu hiện nghi mắc bệnh truyền nhiễm để kịp thời phối hợp với trạm y tế có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ dùng bán trú, đồ chơi; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh chủ động phòng bệnh cho trẻ tại gia đình.

Bà Hà Thị Phúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Tín, xã Xuân Tín cho biết: “Một số trẻ có biểu hiện nghi mắc cúm mùa, tay chân miệng đã được phát hiện, cho nghỉ học và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm phù hợp như: khử khuẩn phòng học, đồ chơi, đồ dùng bán trú bằng CloraminB . Nhờ phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng tránh lây nhiễm kịp thời, tình hình được kiểm soát, chưa để hình thành ổ dịch trong nhà trường".

Trường Mầm non Xuân Tín vệ sinh, khử khuẩn đồ dùng bán trú và đồ chơi của trẻ.

Đối với bậc học mầm non, công tác phòng dịch đặc biệt được chú trọng. Bởi trẻ còn nhỏ, sức đề kháng chưa hoàn thiện, lại học tập, sinh hoạt trong môi trường bán trú, rất dễ nhiễm bệnh. Chỉ một trường hợp mắc bệnh không được phát hiện kịp thời cũng có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm cho những trẻ khác.

Vì vậy, bên cạnh việc duy trì vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho trẻ, các nhà trường đã chỉ đạo giáo viên theo dõi sát biểu hiện sức khỏe của trẻ hằng ngày, thông báo cho phụ huynh khi có dấu hiệu bất thường. Đồng thời phối hợp với cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý khi xuất hiện trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Bà Hồ Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vietkids, đóng trên địa bàn phường Hạc Thành cho biết: “Nhà trường xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ thường xuyên. Đặc biệt, trong thời điểm giao mùa, chúng tôi tăng cường theo dõi sức khỏe trẻ ngay từ đầu giờ đến lớp, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện bất thường để thông báo cho phụ huynh, phối hợp với cơ sở y tế xử lý. Việc vệ sinh bề mặt lớp học được thực hiện hằng ngày. Cuối tuần, chúng tôi tổng vệ sinh và khử khuẩn phòng học bằng cách xông bồ kết. Chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp phòng bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong trường học".

Công tác vệ sinh bề mặt lớp học được Trường Mầm non Vietkids triển khai hằng ngày.

Không chỉ bậc học mầm non mà tại nhiều trường học từ bậc Tiểu học đến THCS tại các địa phương trong tỉnh cũng ghi nhận tình trạng học sinh nghỉ học do ốm gia tăng trong thời gian gần đây. Điều này đặt ra yêu cầu cần tăng cường hơn việc giám sát sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm để cách ly, điều trị, hạn chế lây lan, cũng như cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh.

Phòng dịch học đường cần sự phối hợp đồng bộ

Trước diễn biến gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm, ngành y tế cần chủ động giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, đánh giá nguy cơ và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. Đặc biệt, khi ghi nhận số học sinh nghỉ học do ốm tăng bất thường hoặc xuất hiện nhiều trường hợp có biểu hiện bệnh tương tự nhau, cần nhanh chóng xác minh nguyên nhân, không để bỏ sót nguy cơ hình thành ổ dịch.

Mỗi bệnh truyền nhiễm có đặc điểm và đường lây khác nhau, đòi hỏi biện pháp kiểm soát phù hợp. Do đó, phòng, chống dịch bệnh trong trường học cần được thực hiện chủ động, liên tục và dựa trên tình hình thực tế. Kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm không chỉ bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn góp phần hạn chế dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra an toàn, ổn định.

Những học sinh có biểu hiện mệt mỏi được kiểm tra thân nhiệt.

Không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế hay ngành giáo dục, phòng, chống dịch bệnh trong trường học cần sự phối hợp đồng bộ từ cả phía gia đình đến cộng đồng. Mỗi trường hợp học sinh nghỉ học do ốm, mỗi dấu hiệu bất thường về sức khỏe đều cần được quan tâm để kịp thời nhận diện nguy cơ dịch bệnh. Đặc biệt, phụ huynh cần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, không đưa trẻ đến trường khi có biểu hiện nghi mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời thông tin kịp thời cho giáo viên để phối hợp xử lý.

Các nhà trường tăng cường tuyên truyền cho học sinh về các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Trưởng trạm Y tế Tân Phong, xã Lưu Vệ cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn các cơ sở giáo dục nhận biết dấu hiệu của những bệnh truyền nhiễm thường gặp. Khi xuất hiện ca bệnh hoặc có dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh, ngành y tế sẽ phối hợp đánh giá tình hình, hướng dẫn xử lý theo từng bệnh cụ thể, đồng thời theo dõi nguy cơ lây lan để kịp thời triển khai các biện pháp chuyên môn. Mục tiêu là kiểm soát tốt tình hình ngay từ cơ sở, không để phát sinh những ổ dịch lớn trong trường học".

Với sự chung tay của gia đình, nhà trường và ngành y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh đang được chủ động thực hiện từ sớm, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày an toàn.