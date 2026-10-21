Không để dịch bệnh tay chân miệng lây lan trong trường học

Các em học sinh Trường mầm non Tân Lập (xã Ô Diêm, Thành phố Hà Nội) thực hiện việc rửa tay bằng xà-phòng để phòng bệnh tay chân miệng. (Ảnh: VÂN VÂN)

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, ngành y tế và ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội đã và đang chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống căn bệnh này nhằm phát hiện sớm ca bệnh và hạn chế nguy cơ lây lan trong các cơ sở giáo dục và cộng đồng.

Ngay từ đầu năm học 2026-2027, để chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục, nhất là các bệnh tay chân miệng, Ban Giám hiệu Trường mầm non Tân Lập (xã Ô Diên, thành phố Hà Nội ) đã triển khai nhiều biện pháp, gắn với việc bảo đảm môi trường học tập an toàn cho trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Lập cho biết, bên cạnh việc thường xuyên vệ sinh lớp học, sân chơi, đồ dùng và đồ chơi của trẻ, các thông tin về bệnh tay chân miệng; các biện pháp phòng bệnh luôn được nhà trường tuyên truyền không chỉ đến các cô giáo, người lao động và đến gia đình của hơn 1.100 học sinh đang theo học tại nhà trường thông qua bảng tin chung, nhóm Zalo của lớp. Qua đó, giúp mọi người luôn nắm bắt được tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ.

Không chỉ làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, hằng ngày các cô giáo hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà-phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; không đưa đồ chơi vào miệng, giữ vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt, để từng bước giúp trẻ hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe ngay từ nhỏ.

Tại Lớp mầm non Hoa Bách Hợp (LiLy Reggio), phường Đại Mỗ (Hà Nội) có 68 học sinh đang theo học. Mặc dù số lượng học sinh ít, nhưng công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng vẫn được đội ngũ giáo viên ở đây hết sức chú trọng. Chia sẻ về công tác này, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Quế - Chủ nhóm lớp cho biết: "Từ đầu năm học đến nay, nhất là khi có thông báo của chính quyền, ngành y tế sở tại, chúng tôi luôn xác định phòng, chống bệnh tay chân miệng là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ. Hằng ngày, giáo viên thực hiện công tác vệ sinh lớp học như lau chùi, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà-phòng, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân".

Đồng thời, giáo viên theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ, kịp thời thông báo cho phụ huynh khi phát hiện dấu hiệu bất thường; phối hợp gia đình và cơ sở y tế trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng bệnh cho trẻ, tránh nguy cơ lây lan.

Sự chủ động của nhà trường luôn là yếu tố quan trọng để kiểm soát nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng, nhưng để phòng bệnh hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Bởi nguồn lây không chỉ tiềm ẩn trong lớp học mà còn có thể xuất hiện tại gia đình và cộng đồng. Vì vậy, phụ huynh cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, kịp thời thông báo cho giáo viên khi phát hiện dấu hiệu bất thường và phối hợp nhà trường khi trẻ nghi mắc bệnh.

Giáo viên Trường mầm non Tân Lập (xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội) vệ sinh đồ chơi của trẻ để phòng dịch bệnh tay chân miệng. (Ảnh: VÂN VÂN)

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 6.200 ca mắc tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột Enterovirus gây ra, thường gặp là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71, đặc trưng bởi loét miệng và phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông. Đáng chú ý, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, nhóm tuổi đang theo học tại các nhà trẻ, trường mầm non và có nguy cơ lây nhiễm cao do thường xuyên tiếp xúc gần, dùng chung đồ chơi, trong khi kỹ năng vệ sinh cá nhân còn hạn chế.

Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục, tại cộng đồng, ngành y tế Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; phối hợp, hướng dẫn với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, Phó Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Hà Nội), để trẻ không mắc bệnh tay chân miệng, hạn chế lây nhiễm trong trường học và tại cộng đồng, các bậc phụ huynh cần chủ động vệ sinh cá nhân cho trẻ, đặc biệt là rửa tay bằng xà-phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; không để trẻ đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi tay chưa được vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời, cần bảo đảm dinh dưỡng, thực hiện tốt “3 sạch” gồm: Ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, bề mặt tiếp xúc, hướng dẫn trẻ và giáo viên rửa tay đúng cách, theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Bên cạnh đó, thực hiện cách ly trẻ mắc bệnh, không đến lớp trong thời gian lây nhiễm, phối hợp phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà. Khi trẻ có biểu hiện bất thường như sốt, phát ban, ho, khó thở, nổi bóng nước ở tay chân, loét miệng, nôn nhiều, li bì hoặc các dấu hiệu bất thường khác, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn, không nên tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ.