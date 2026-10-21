Không để đặc sản khâu nhục Lạng Sơn bị mạo danh: Chính quyền quyết liệt vào cuộc

Thông tin về sản phẩm Bát Khâu Nhục Lạng Sơn đóng hộp xuất hiện trên mạng xã hội Facebook những ngày gần đây đã đặt ra nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa và nguy cơ lợi dụng danh tiếng đặc sản địa phương để tiêu thụ sản phẩm không rõ xuất xứ.

Theo Văn bản số 9811/VP-KTTH ngày 19/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, tài khoản Facebook Nguyễn Hạc đăng tải bài viết trong nhóm “Hội khau nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc người mua sau khi nhận sản phẩm Bát Khâu Nhục Lạng Sơn đóng hộp không liên hệ được với người bán.

Bài viết kèm theo hình ảnh sản phẩm, bao bì và thông tin giao hàng.

Bao bì Bát Khâu Nhục in tên Thất Khê (Lạng Sơn) và biểu tượng OCOP 4 sao đang được xác minh. Ảnh: FB Oanhkim Nguyen.

Trước thông tin trên, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/10/2026.

Động thái này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Lạng Sơn trong tiếp nhận, xử lý thông tin có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín sản phẩm địa phương.

Đáng chú ý, khâu nhục là món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Xứ Lạng, được nhiều du khách biết đến và lựa chọn làm đặc sản.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, sản phẩm ngày càng được kinh doanh rộng rãi, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng tên gọi, hình ảnh để tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Nếu xuất hiện hành vi giả mạo, gian lận thương mại, không chỉ người tiêu dùng chịu thiệt hại mà uy tín của những cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính cũng có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, việc Lạng Sơn khẩn trương vào cuộc xác minh không chỉ nhằm làm rõ một phản ánh trên mạng xã hội mà còn góp phần cảnh báo, ngăn ngừa các hành vi kinh doanh thiếu minh bạch, bảo vệ giá trị đặc sản địa phương.

Hiện, chưa có kết luận chính thức về việc sản phẩm bị giả mạo hay có vi phạm pháp luật. Người tiêu dùng cần thận trọng khi mua thực phẩm đóng hộp qua mạng xã hội, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ và thông tin cơ sở kinh doanh rõ ràng.

Việc chủ động kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vi phạm nếu có là bước đi cần thiết của Lạng Sơn nhằm giữ gìn uy tín đặc sản, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và hình ảnh Xứ Lạng trong lòng người tiêu dùng.