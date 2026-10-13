Không để Đà Nẵng thành nơi ẩn náu của tội phạm truy nã quốc tế

Bàn giao 4 đối tượng (x) truy nã quốc tế cho lực lượng chức năng các nước liên quan tại Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Việt Nam, Phòng CSHS đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát thông tin, xác minh nhân thân, hành trình nhập cảnh và nơi lưu trú của các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Quá trình xác minh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSHS với Công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ, bởi các đối tượng đều là người nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam từ những thời điểm, địa bàn khác nhau rồi di chuyển đến Đà Nẵng lưu trú. Từ những thông tin truy nã ban đầu, lực lượng Công an từng bước xác định dấu vết, khoanh vùng địa bàn, làm rõ nơi ở của từng đối tượng để tổ chức bắt giữ.

Ngày 29-9, Phòng CSHS phối hợp với Công an các phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (1988), An Heejin (1977) và Lee Jongmin (1990). Qua đấu tranh, làm việc, cả 3 đối tượng thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc.

Theo kết quả xác minh, Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5-8 qua Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, sau đó lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn. Đối tượng bị INTERPOL truy nã về tội “Lừa đảo”, liên quan đến hành vi lừa đảo tài chính qua mạng viễn thông.Trong khi đó, An Heejin nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 14-7, rồi đến lưu trú tại phường An Hải. Đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”. Còn Lee Jongmin nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20-4, lưu trú tại một căn hộ thuộc chung cư Monarchy, phường An Hải, bị truy nã về tội “Lừa đảo”.

Dù có hành trình nhập cảnh và địa điểm lưu trú khác nhau, cả 3 đối tượng đều bị lực lượng Công an phát hiện, truy xét và bắt giữ sau quá trình xác minh. Kết quả này cho thấy việc chủ động rà soát thông tin, phối hợp giữa các đơn vị và bám sát địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, ngăn chặn những đối tượng đang tìm cách né tránh sự truy cứu của pháp luật.

Tiếp nối kết quả đấu tranh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc xác minh, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Mông Cổ, Phòng CSHS tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ thông tin và xác định nơi đối tượng đang lẩn trốn.

Ngày 5-10, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Hòa Cường bắt giữ thành công Erdenemunkh Barkhas (1990, quốc tịch Mông Cổ). Đây là đối tượng bị INTERPOL truy nã quốc tế về tội “Lừa đảo” theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.Tại cơ quan Công an, Erdenemunkh Barkhas khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27-10-2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (An Giang) theo diện du lịch. Sau một thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng di chuyển đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại phường Hòa Cường. Qua làm việc, đối tượng thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát Mông Cổ về tội “Lừa đảo”.

Sau khi bắt giữ thành công 4 đối tượng, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao cho cơ quan Cảnh sát nước ngoài theo quy định.

Trong hai ngày 7 và 8-10, tại Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc bàn giao 3 đối tượng Oh Kihoon, An Heejin, Lee Jongmin cho Cảnh sát Hàn Quốc và đối tượng Erdenemunkh Barkhas cho Cảnh sát Mông Cổ.

Kết quả trên là sự ghi nhận quá trình đấu tranh chủ động, kiên trì của lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng cùng sự phối hợp trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an cơ sở và lực lượng chức năng liên quan. Việc nhanh chóng xác minh, tổ chức bắt giữ và hoàn tất thủ tục bàn giao không chỉ góp phần phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn thể hiện hiệu quả của hoạt động phối hợp quốc tế trong truy tìm, xử lý các đối tượng bị truy nã.