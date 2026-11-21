Đây là yêu cầu được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn, đánh giá việc triển khai các quy định mới về quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2026, tổ chức ngày 20/11 thành phố TP Quảng Ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cùng hơn 200 đại biểu đến từ Sở Nội vụ, Sở Tài chính của 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Bộ NV

Đổi mới cơ chế quản lý, đề cao trách nhiệm của địa phương

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho biết, năm 2026 tiếp tục đánh dấu sự đổi mới căn bản về phương thức quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công theo Nghị định số 128/2025/NĐ-CP và Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Điểm thay đổi quan trọng là chuyển từ cơ chế "Bộ Nội vụ ủy quyền cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố" sang "Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương". UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách.

Theo Thứ trưởng, việc thay đổi cơ chế quản lý đòi hỏi các địa phương phải nhanh chóng nắm bắt quy định, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị. Qua hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh những kết quả bước đầu, một số đơn vị vẫn lúng túng trong việc áp dụng các quy định mới về điều chỉnh dự toán, tạm ứng, chuyển nguồn và quyết toán.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương đề nghị thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Trước hết, thống nhất nhận thức, thực hiện đúng thẩm quyền và nâng cao trách nhiệm trong quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm chi trả đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng định mức và tuyệt đối không để người có công chậm nhận trợ cấp trong những tháng cuối năm 2026.

Thứ hai, khẩn trương nghiên cứu, nắm vững và triển khai thống nhất các quy định mới về cơ chế tài chính, phân cấp, phân quyền gắn với các tình huống thực tiễn. Các giảng viên, báo cáo viên tại Hội nghị cần chú trọng làm rõ những nội dung thay đổi về cơ chế tài chính, về phân cấp phân quyền, nhất là những nội dung còn có cách hiểu khác nhau hoặc phát sinh vướng mắc tại địa phương để sau tập huấn, các đơn vị có thể vận dụng ngay vào thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, tăng cường trao đổi thẳng thắn, thực chất giữa báo cáo viên và học viên để kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, bao gồm cả vướng mắc trong triển khai phần mềm quản lý tài chính chi trả trợ cấp.

Thứ tư, gắn kết quả tập huấn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Thứ trưởng đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân công một lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý kinh phí thực hiện chính sách người có công; phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thành bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách trong tháng 12/2026 theo quy định tại Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025. Các địa phương cần xử lý dứt điểm các khoản công nợ, tổ chức tập huấn lại cho cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, chi trả trợ cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi 2 nội dung trọng tâm:

Một là hướng dẫn nghiệp vụ quản lý kinh phí thực hiện chính sách người có công theo phương thức mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự trực tiếp trao đổi, giải đáp từ đại diện Bộ Tài chính và Cục Người có công, Bộ Nội vụ.

Hai là hướng dẫn công tác bàn giao từ Bộ Nội vụ về UBND các tỉnh, thành phố trên cơ sở chốt số liệu quyết toán ngân sách năm 2025 (đã được Quốc hội phê chuẩn), làm tiền đề để các địa phương chủ động thực hiện công tác quyết toán năm 2026.