Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026 tổng kế hoạch vốn đầu tư công của 7 xã là hơn 492 tỷ đồng. Sau khi trừ 5% tiết kiệm, kế hoạch vốn thực tế để giải ngân là hơn 478 tỷ đồng.

Đến ngày 19/11, các địa phương đã giải ngân gần 353,65 tỷ đồng, đạt 73,94% kế hoạch, còn hơn 124,65 tỷ đồng chưa giải ngân.

Trong đó, có 3 địa phương đạt và vượt mốc giải ngân 90% là Quý Lộc (123,82%), Yên Định (111,32%), Yên Trường (97,15%).

4 xã còn lại có tỷ lệ giải ngân thấp, gồm: Yên Phú 46,99%, Yên Ninh 36,98%, Định Hòa 34,19% và Định Tân 33,69%.

Đại diện lãnh đạo xã Yên Định phát biểu tại hội nghị.

Hiện tiến độ một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả chung. Điển hình, tại xã Định Tân Dự án đường Cầu Yên Hoành mới đạt 9,1%, Dự án kênh và trạm bơm chưa giải ngân; xã Yên Ninh có Dự án kè chống sạt lở sông Cầu Chày mới đạt 38%, nhà văn hóa thôn Trịnh Xá chưa giải ngân; tại xã Định Hòa, Dự án đường từ tỉnh lộ 516C mới qua trụ sở UBND xã chưa giải ngân. Trong khi đó, Dự án Trường Mầm non Yên Tâm tại xã Yên Phú đạt 66,9%.

Nguyên nhân chủ yếu là một số dự án còn vướng mắc trong GPMB, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công; việc đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương chưa đạt kết quả như kỳ vọng, ảnh hưởng đến nguồn thu và khả năng cân đối vốn đầu tư công.

Để đạt mốc giải ngân 90% vào ngày 30/11/2026, 7 xã cần giải ngân thêm hơn 76,82 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo xã Yên Phú phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng kiểm tra hợp đồng thuê trụ sở Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Định (cũ).

Về thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, tổng dự toán giao cho 7 xã là 600 tỷ đồng. Đến nay, có 3 xã Quý Lộc, Yên Định và Yên Trường đã vượt dự toán; 4 xã Định Tân, Yên Ninh, Định Hòa và Yên Phú chưa hoàn thành chỉ tiêu, số còn phải thu so với dự toán gần 131 tỷ đồng. Đây cũng là áp lực đối với các địa phương trong cân đối nguồn lực và thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và đoàn công tác kiểm tra việc sử dụng trụ sở Trung tâm Y tế huyện Yên Định (cũ) sau sắp xếp.

Đối với công tác xử lý tài sản công dôi dư, đến ngày 20/11, cả 7 xã đã hoàn thành 100% nhiệm vụ theo yêu cầu. Kết quả này góp phần đưa các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định, hạn chế tình trạng bỏ trống, lãng phí tài sản công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu các địa phương đánh giá đúng thực trạng, nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế, xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; không để tình trạng báo cáo chung chung, thiếu giải pháp hoặc chậm khắc phục những vấn đề đã được chỉ ra.

Các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là công trình trọng điểm, dự án có số vốn lớn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, nhìn chung các địa phương thực hiện khá tốt công tác GPMB, tuy nhiên cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ dứt điểm những dự án còn vướng mắc. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các công trình đủ điều kiện. Những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn phải được rà soát, đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kịp thời, tránh để vốn tồn đọng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kịch bản của tỉnh đã đề ra, đến ngày 30/11 hoàn thành 90% kế hoạch.

Về việc xử lý tài sản công dôi dư, dù đã hoàn thành nhưng vẫn phải lưu ý đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không để phát sinh thất thoát, lãng phí.

Tổ công tác kiểm tra thực tế việc sử dụng trụ sở UBND thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định (cũ) được chuyển thành nhà văn hóa thôn Quán Lào 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương; yêu cầu các xã phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và các nhiệm vụ được giao trong năm 2026.