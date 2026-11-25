Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian vừa qua - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua từ kỳ họp không thường lệ thứ nhất đến nay và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đầu năm 2026 đến nay, Chính phủ đã tổ chức 6 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, 10 phiên họp thường kỳ và ban hành 15 nghị quyết về các phiên họp.

Qua hai kỳ họp Quốc hội, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 52 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong 11 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 320 văn bản quy định chi tiết, gồm 166 nghị định, 7 quyết định và 147 thông tư.

GẮN XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỚI TỔ CHỨC THI HÀNH

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá công tác chuẩn bị triển khai các luật, nghị quyết đã có chuyển biến tích cực, chủ động hơn về tiến độ, chất lượng và sự phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội.

Tuy nhiên, trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ gấp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian vừa qua - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Việc tổ chức thi hành các luật, nghị quyết phải kịp thời, thống nhất, hiệu quả, gắn hoàn thiện thể chế với tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

Các văn bản quy định chi tiết phải bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi được giao và tinh thần cải cách của luật; không làm suy giảm hiệu quả chính sách hoặc phát sinh những điều kiện, thủ tục trái quy định.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách, ưu tiên xử lý những văn bản sắp đến thời điểm có hiệu lực, có nguy cơ chậm tiến độ hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung, chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản; xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân và thời hạn hoàn thành từng khâu, từ soạn thảo, thẩm định đến trình, ban hành.

Trong số 25 văn bản quy định chi tiết cần ban hành thời gian tới, có 3 văn bản có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, 4 văn bản từ ngày 1/1/2027, 17 văn bản từ ngày 1/3/2027 và 1 văn bản từ ngày 1/7/2027.

Thủ tướng yêu cầu tập trung cao nhất cho các văn bản có hiệu lực vào đầu tháng 12/2026 và đầu năm 2027, đồng thời chủ động chuẩn bị những văn bản có hiệu lực trong các tháng tiếp theo.

Trong ngày 25/11, các bộ, cơ quan phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ hai, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Những nội dung đã rõ phải triển khai soạn thảo ngay, không chờ hoàn tất việc phân công.

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CHỒNG CHÉO PHÁP LUẬT VÀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC

Đối với các luật có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, ngân sách nhà nước, đấu thầu, xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chủ động chuẩn bị dự thảo và bố trí đủ nguồn lực thực hiện.

Về số lượng văn bản, định hướng chung là mỗi luật có một văn bản hướng dẫn, song cần vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tế, hạn chế tình trạng ban hành phân tán, trùng lặp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với đó, cần rà soát kỹ các quy định chuyển tiếp, hiệu lực của văn bản hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, không làm gián đoạn quá trình giải quyết công việc hoặc tạo ra điểm nghẽn mới.

Thủ tướng lưu ý việc hoàn thiện văn bản phải đi đôi với chuẩn bị các điều kiện thực thi, từ hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn đến điều chỉnh thủ tục hành chính, dữ liệu và hệ thống thông tin. Phân cấp cho địa phương phải đi kèm nguồn lực và điều kiện thực hiện, đặc biệt ở cấp xã.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì hoàn thiện danh mục phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết; ưu tiên thẩm định các văn bản có hiệu lực sớm, theo dõi sát tiến độ và kịp thời đề xuất phương án xử lý những nhiệm vụ có nguy cơ chậm.

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành xác định rõ những văn bản cần ban hành mới, bãi bỏ hoặc hợp nhất, thẩm quyền xử lý và nhiệm vụ triển khai từ nay đến cuối năm 2026 và trong năm 2027.

Quá trình này phải gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục triệt để những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, hoạt động của người dân, doanh nghiệp và phân cấp, phân quyền.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ; kịp thời báo cáo các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực để giải quyết những vấn đề còn ý kiến khác nhau.