Không để Cà Mau và các địa phương giàu tiềm năng đứng ngoài chính sách ưu đãi phát triển du lịch

Tham gia thảo luận, đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, đề nghị mở rộng chính sách ưu đãi du lịch đối với những địa phương có tiềm năng, lợi thế, trong đó có tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh buổi thảo luận Tổ 12, sáng ngày 7/11.

Đầu tư cao tốc phải bảo đảm đúng quy định, minh bạch trong đấu thầu

Đối với chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đại biểu Phan Chí Hiếu cơ bản thống nhất với sự cần thiết triển khai các dự án nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao khả năng ứng phó thiên tai tại các địa bàn khó khăn.

Đại biểu Phan Chí Hiếu đề nghị hoàn thiện các cơ chế đầu tư theo hướng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, liên quan đến đề xuất áp dụng cơ chế chỉ định thầu đối với toàn bộ các gói thầu, đại biểu đề nghị cần cân nhắc thận trọng. Theo đại biểu, chỉ định thầu là vấn đề nhạy cảm, cần giới hạn ở những gói thầu chuẩn bị đầu tư thực sự cần thiết; đối với các gói thầu xây lắp phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đại biểu cũng lưu ý, việc giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư phải gắn với điều kiện không làm tăng tổng mức đầu tư và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Các bước thẩm định nguồn vốn, quy hoạch trước khi quyết định chủ trương đầu tư cần được thực hiện đầy đủ, tránh phát sinh vướng mắc pháp lý trong quá trình triển khai.

Mở rộng chính sách ưu đãi du lịch, tạo cơ hội cho Cà Mau phát huy tiềm năng

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển du lịch, đại biểu Phan Chí Hiếu cho rằng cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi, tránh tập trung chủ yếu vào 3 đô thị lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Từ thực tiễn và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau, đại biểu đặt vấn đề: "Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã xác định Cà Mau là địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, vậy tại sao Cà Mau và các vùng sinh thái đặc thù khác lại chưa được đưa vào danh mục địa bàn hưởng chính sách ưu đãi?"

Theo đại biểu, việc tiếp tục tập trung ưu đãi cho những đô thị đã có cơ chế đặc thù riêng có thể dẫn đến trùng lặp chính sách, chưa phát huy đầy đủ lợi thế của các địa phương khác. Chính sách phát triển du lịch cần quan tâm đến tính liên kết vùng, hình thành chuỗi giá trị và khai thác hiệu quả các lợi thế riêng của từng địa phương.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại biểu cũng đề xuất thay vì ban hành một nghị quyết thí điểm trong thời gian 9-10 năm với các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai có thể làm xáo trộn hệ thống pháp luật hiện hành, Chính phủ nên nghiên cứu tích hợp các chính sách phù hợp vào những dự án luật đang được sửa đổi, như Luật Phát triển công nghiệp văn hoá, Luật Đầu tư và các luật về thuế.

Cách tiếp cận này sẽ góp phần bảo đảm tính ổn định, lâu dài của chính sách, đồng thời tạo điều kiện để các mô hình kinh tế mới như du lịch xanh, kinh tế đêm, du lịch ven sông, ven biển phát huy tiềm năng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế./.