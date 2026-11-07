Không để bị động trước nguy cơ mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm; khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm; phía Nam Quảng Trị, phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, trong bối cảnh tác động của El Nino và mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông, gây ngập lụt.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Các địa phương phải rà soát phương án ứng phó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt; phân công lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đặc biệt, các địa phương phải thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai đến người dân; rà soát, tổ chức sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là những nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Thủ tướng cũng yêu cầu bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lớn, ngập lụt.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm; chỉ đạo các quân khu, quân đoàn, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan khoa học tính toán phương án điều tiết hồ chứa; hỗ trợ địa phương vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện hợp lý, khoa học, vừa bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du, vừa khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước mùa khô tới do tác động của El Nino.

Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai, kịp thời dự báo, cảnh báo, thông tin đến các cơ quan chức năng và người dân. Các bộ, ngành liên quan chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với con người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.