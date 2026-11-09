Không để bị động trước mọi tình huống do mưa lớn gây ra

Nhiều nhà dân tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: TTXVN phát

Để chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tổ chức theo dõi, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Tại xã Nông cống, từ đêm ngày 8/11/2026 đến 12 giờ ngày 9/11/2026, trên địa bàn xã Nông Cống xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.Tính đến nay, toàn xã đang có 871 hộ bị ngập lụt, trên 13 ha rau màu mới trồng của vụ Đông 2026-2027 bị ngập, úng, có nguy cơ hư hỏng, sạt taluy trong khoảng 5m kênh tiêu úng vùng 3 giai đoạn 1 tại thôn Cộng Hoà…

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, xã Nông Cống sẽ tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước trên các sông, kênh, hồ, đập; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tương ứng với cấp báo động lũ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đồng thời, yêu cầu các thôn khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, chủ động thông báo đến từng hộ dân. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và địa điểm để sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó xã cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, cống dưới đê, các tuyến giao thông, cầu, ngầm, khu vực xung yếu; bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo, rào chắn tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn, duy trì chế độ trực, thông tin báo cáo 24/24 giờ trong thời gian lũ ở mức Báo động II, Báo động III trên các sông, tuyệt đối không để bị động và không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan.

Tại xã miền núi Thanh Kỳ, vào đêm 8/11 đến sáng 9/11, mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn, mực nước hồ Yên Mỹ dâng cao, khiến nhiều đập tràn và một số tuyến đường dân sinh bị ngập, giao thông tạm thời chia cắt. mưa lớn cũng làm cây cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bất ngờ bị lún sập, làm giao thông qua khu vực bị chia cắt. trước diễn biến của mưa lũ, UBND xã đã tổ chức sơ tán 3 hộ gia đình sinh sống gần khu vực hồ Yên Mỹ đến nơi an toàn.

Theo ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ cho biết, trước thực trạng cây cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị lún sập, UBND xã Thanh Kỳ đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo những tuyến đường khác để bảo đảm an toàn. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục cử người trực 24/24 giờ, thực hiện việc cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực này.

Các cấp học trên địa bàn xã Nông Cống đều đồng loạt nghỉ học vì nước ngập sâu vào sàn tầng 1. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến tối nay 9/11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn nhất như: xã Thanh Kỳ 408,8mm, xã Yên Thọ 333,4 mm; xã Nông Cống 266,8 mm; xã Mậu Lâm 244,8 mm, xã Xuân Bình 180mm…Hiện nay mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lên, nhưng còn ở dưới mức báo động 1, riêng mực nước trên sông Yên tại TV Chuối lúc 15 giờ chiều nay là (+4.43 m) trên mức báo động 3 là 0,93 m.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào Khu dân cư Ná Mén, xã Vạn Xuân với tổng số dân bị ảnh hưởng là 20 hộ/80 khẩu. Kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ với chiều dài 50 m, sạt mái trong kênh 40m; kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái với chiều dài 100 m.

Về giao thông, có 1 cầu bị sụt lún (mố M2, tại Km 24+987 đường Nghi Sơn-Bãi Trành, tại thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ). Tại các tuyến đường giao thông, hiện nay có 12 vị trí ngập gây tắc đường gồm: đường tỉnh 505B/2 vị trí tại xã Yên Thọ; đường tỉnh 505/2 vị trí tại xã Công Chính, đường tỉnh 512/1 vị trí tại xã Tượng Lĩnh…, hiện đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Tại các đường giao thông thôn/xã có 35 tràn bị ngập, gồm xã Xuân Chinh có 6 tràn; xã Hóa Quỳ có 13 tràn: xã Thanh Kỳ có 7 tràn bị ngập… Đến nay, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng không cho người dân đi qua lại.

Về sản xuất nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại, 230 ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập (xã Trường Văn/45 ha; xã Thăng Bình/15 ha; xã Trung Chính/75 ha; xã Mậu Lâm/36 ha…Về công nghiệp có 5 cây cột điện hạ thế bị đổ, 3 cột đèn chiếu sáng bị gãy, đổ, 270 m tường rào tại xã Thanh Kỳ bị sập đổ (tường rào nhà dân, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa và trạm y tế)…

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Chính quyền các xã, phường đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngoài ra, chính quyền các xã, phường cũng bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn để đảm bảo an toàn cho người dân, huy động tối đa các nguồn lực để xử lý các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều đảm bảo an toàn khi có tình huống. Các Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương căn cứ vào tình hình mưa và thực tế đã tổ chức vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu để đảm bảo công tác tiêu úng.

Cũng trong hôm nay, ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện về việc tập trung ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới, yêu cầu các đơn vị rà soát dân cư ở các khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời/sơ tán người dân đến nơi an toàn, bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống; tuyệt đối không để người dân tại nơi sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, giao thông và hạ tầng quan trọng khác nhất là các vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang. kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính. Đồng thời, triển khai công tác tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra. Các đơn vị cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.