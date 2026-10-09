Không để bị động, bất ngờ trước bão lũ

Là xã miền núi, biên giới với diện tích tự nhiên hơn 550km2, địa hình chia cắt, có sông Nan cùng hệ thống khe, suối dày đặc, Kim Phú là địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Hằng năm, khu vực này có khoảng 3-5 cơn bão ảnh hưởng, lượng mưa trung bình từ 2.300-2.400mm, mưa lớn kéo dài có thể gây lũ, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất. Từ thực tế đó, công tác phòng, chống thiên tai được chính quyền xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Nguyễn Hữu Thọ cho biết, trước mùa mưa bão, địa phương đã tổ chức hội nghị triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm rà soát toàn diện các phương án, lực lượng, phương tiện và vật tư, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chế độ trực ban 24/24 giờ được duy trì; diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước tại các sông, suối được theo dõi sát để kịp thời đưa ra cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó. Đồng thời, xã xác định cụ thể những khu vực nguy hiểm, số hộ dân cần sơ tán, địa điểm sơ tán cũng như lực lượng, phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Chính quyền xã Kim Phú bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân bản Yên Hợp đi lại an toàn trong mùa mưa lũ - Ảnh: X.P

Theo ông Thọ, một trong những phương án thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương là công tác chuẩn bị được triển khai theo hướng cụ thể hóa đến từng địa bàn, từng tình huống, qua đó hạn chế nguy cơ bị động khi thiên tai xảy ra. Các khu vực được xác định có nguy cơ bị cô lập, chia cắt do lũ được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động cảnh báo và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.

Tinh thần chủ động của chính quyền xã Kim Phú càng được thể hiện rõ trong đợt mưa lớn từ đầu tháng 9/2026. Mưa lớn khiến mực nước tại nhiều khe, suối dâng cao, một số cầu tràn bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục hiện hữu.

Các khu vực thấp trũng như cầu tràn Bến Sen, Phú Nhiêu, Tiến Nhất và cầu tràn Bến Mái nối Thanh Liêm với Tiền Phong bị ngập, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện. Trước tình hình đó, UBND xã Kim Phú đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó. Tại những điểm ngập, lực lượng chức năng được bố trí túc trực, rào chắn, đặt cảnh báo và kiểm soát người, phương tiện qua lại.

Không chỉ tập trung xử lý trước mắt, chính quyền xã còn chủ động phương án bảo đảm đời sống người dân và việc học của học sinh nếu giao thông bị chia cắt kéo dài. Tại khu vực Hung Trâu, nơi tuyến đường vào bản Yên Hợp bị ngập sâu, UBND xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cà Xèng chuẩn bị 1 tấn gạo dự trữ, sẵn sàng cấp phát cho người dân trong trường hợp mưa lũ kéo dài, việc đi lại bị gián đoạn.

Thầy cô giáo tại các điểm trường ở Yên Hợp cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện di chuyển vào bản để bảo đảm công tác dạy và học không bị gián đoạn trong trường hợp mưa lũ gây cô lập kéo dài. Phương án vận chuyển người và tài sản qua khu vực Hung Trâu được triển khai bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì lực lượng túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân di chuyển khi cần thiết.

Chị Cao Thị Khuyên, bản Yên Hợp chia sẻ, mùa mưa lũ có khi gây cô lập dân bản cả tháng trời nhưng bà con cũng quen rồi. Lương thực dự trữ sẵn, nếu thiếu thì được chính quyền và Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, không lo đói. Nhất là việc di chuyển khi có người ốm đau, thuyền máy của địa phương bố trí sẵn giúp bà con đi lại thuận lợi, an toàn.

Thực tế tại xã Kim Phú cho thấy, trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực có nguy cơ bị cô lập, sự chủ động của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Với phương châm phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, xã Kim Phú đang từng bước nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất lợi, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân trên địa bàn.