Không để bất ngờ trước mưa lớn, sạt lở, ngập lụt trên đường bộ

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông và công trình đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị theo phạm vi quản lý thường xuyên cập nhật bản tin cảnh báo, dự báo; rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát các tuyến đường, công trình đường bộ, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, chủ động ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan (Ảnh minh hoạ).

Các đơn vị phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư dự phòng theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng huy động xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra các tuyến đường, công trình đường bộ, nhất là tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, cầu, cống, khu vực trũng thấp và các vị trí xung yếu, từng xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai.

Tại các vị trí nguy hiểm, phải bố trí lực lượng ứng trực, canh gác, hướng dẫn giao thông; kịp thời cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Khi xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất. Với các trường hợp sạt lở lớn, ngập sâu hoặc sự cố gây mất an toàn, ách tắc, cần tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa và phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng các lực lượng chức năng để ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT trong phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ các biện pháp ứng phó, bảo đảm giao thông.

Các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án bảo đảm an toàn tại công trường; có biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, vật tư và công trình đang thi công, nhất là những hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các công trường phải khơi thông hệ thống thoát nước, thu dọn vật liệu, thiết bị, không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở hoặc gây mất an toàn giao thông.

Các đơn vị đồng thời duy trì trực ban 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.