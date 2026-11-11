Không để ảnh hưởng đến quyền lợi người dân khi điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Bảo đảm đồng thuận, hạn chế thấp nhất những tác động phát sinh đối với người dân, doanh nghiệp

Cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, các đại biểu cơ bản đồng thuận cao với việc điều chỉnh địa giới hành chính lần này. Theo ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ), việc điều chỉnh không chỉ đơn thuần là thay đổi địa giới, diện tích tự nhiên mà còn gắn với yêu cầu quản lý, bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời phục vụ sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và cả nước.

ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội đã phối hợp nghiên cứu, trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan và hoàn thiện đề án để báo cáo Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược trong tổ chức không gian phát triển của Thủ đô. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ xác định quá trình triển khai phải được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhưng thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định; bảo đảm sự đồng thuận, hạn chế thấp nhất những tác động phát sinh đối với người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Về phạm vi điều chỉnh, theo đề án 40,06km² diện tích tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Ba Vì hiện nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được điều chỉnh về thành phố Hà Nội. Trong quá trình phối hợp triển khai, UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã thực hiện đầy đủ các bước công việc, trình tự, thủ tục, lập hồ sơ đề án theo đúng quy định của Đảng và pháp luật, bảo đảm tiến độ, thời gian yêu cầu.

Đặc biệt, việc lấy ý kiến nhân dân về đề án điều chỉnh địa giới hành chính được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh, với tỷ lệ đồng thuận rất cao, đạt 97,1%. Riêng đối với 243 hộ dân, với 1.057 nhân khẩu tại xóm Mom và xóm Bu Chằm, thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến về việc điều chỉnh về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội và đạt tỷ lệ đồng thuận trên 95%.

Quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người dân và doanh nghiệp

Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH và cá nhân đại biểu đề nghị hai địa phương tiếp tục quan tâm một số vấn đề nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai. Trước hết, đối với người dân và các đối tượng chịu tác động, đại biểu đề nghị hai địa phương quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến đất đai, tài sản, sinh kế và ổn định cuộc sống; việc xây dựng hạ tầng, thực hiện thủ tục hành chính, điều chỉnh giấy tờ và các chính sách có liên quan.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, người dân có thể phải thực hiện việc cấp lại hoặc điều chỉnh nhiều loại giấy tờ, thủ tục hành chính. Do đó, đại biểu đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục này, đồng thời xem xét hỗ trợ kinh phí để thay đổi các giấy tờ có liên quan.

Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Xuân Quý

Đặc biệt, đối với các dự án được triển khai trên phần diện tích điều chỉnh về thành phố Hà Nội trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và tái thiết cuộc sống cho người dân. Việc triển khai phải bảo đảm người dân có nơi ở, việc làm, thu nhập, sinh kế ổn định, qua đó duy trì và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đây cũng là nguyện vọng được cử tri phản ánh trong các cuộc tiếp xúc với đại biểu.

Vấn đề thứ hai là giải quyết những tồn tại từ trước liên quan đến quá trình mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì. Theo đại biểu, hiện còn một số hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng nhưng chưa được giải quyết đầy đủ theo quy định. Đây là vấn đề cần được rà soát cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và phương án xử lý, tránh để những tồn tại kéo dài sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Vấn đề thứ ba, liên quan đến các dự án đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp, nay thuộc phạm vi địa giới hành chính do thành phố Hà Nội quản lý. Đại biểu cho biết, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư tiếp theo, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các hoạt động đầu tư. Qua đó, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào hoạt động.

Bảo đảm chính sách có lợi hơn cho người dân sau điều chỉnh địa giới

Vấn đề thứ tư, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện quy định về thực hiện chính sách đối với người dân tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị quyết về tổ chức thực hiện. Theo nội dung dự thảo, sau khi nghị quyết có hiệu lực, bên cạnh việc được áp dụng các chế độ, chính sách của thành phố Hà Nội, người dân thuộc địa bàn điều chỉnh vẫn tiếp tục được hưởng các chính sách theo nghị quyết của tỉnh Phú Thọ cho đến khi hết thời hạn thực hiện hoặc có văn bản điều chỉnh, thay thế.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần làm rõ nguyên tắc áp dụng chính sách theo hướng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân. Cụ thể, trường hợp chính sách của tỉnh Phú Thọ mà người dân đang được hưởng cũng có chính sách tương ứng tại thành phố Hà Nội nhưng mức hưởng của Hà Nội cao hơn thì đề nghị áp dụng mức chính sách mới của Hà Nội.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ. Ảnh: Xuân Quý

Ngược lại, trường hợp chính sách của Phú Thọ đang thực hiện mà thành phố Hà Nội chưa có chính sách tương ứng hoặc mức hỗ trợ thấp hơn thì người dân tiếp tục được hưởng chính sách của Phú Thọ cho đến hết thời hạn thực hiện nghị quyết. Theo đại biểu, quy định theo hướng này sẽ bảo đảm quyền lợi chính đáng, tránh để người dân bị giảm hoặc mất đi những quyền lợi đang được thụ hưởng do việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh lưu ý, trong dự thảo nghị quyết hiện chưa thể hiện rõ thời điểm có hiệu lực thi hành. Theo đại biểu, tại phiên thẩm tra trước đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị xem xét thời điểm nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/12/2026 hoặc ngày 1/1/2027. Nội dung này đã được giao cho tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và thành phố Hà Nội phối hợp, thống nhất.

Tuy nhiên, đến nay, dự thảo nghị quyết vẫn chưa thể hiện cụ thể nội dung về thời điểm có hiệu lực. Vì vậy, đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan để bổ sung, hoàn thiện quy định này trước khi trình Quốc hội thảo luận tại hội trường.