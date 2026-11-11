'Không để ai bị bỏ lại phía sau' trong phát triển vùng đồng bào dân tộc

Ngày 11/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các hộ đồng bào H'Mông tiêu biểu bản Tà Số. Ảnh: Quốc Tuấn/Báo Nhân dân

Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Bản Tà Số là địa bàn đặc thù với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Sau khi sáp nhập từ bản Tà Số 1 và Tà Số 2, hiện bản có 311 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Địa phương ghi nhận bước chuyển mình ấn tượng khi cơ bản không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn 18 hộ và có 170 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 54 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt mức tuyệt đối 100%.

Đặc biệt, mô hình du lịch cộng đồng sau hơn 6 năm triển khai đã trở thành điểm sáng kinh tế với sự tham gia của 10 hộ gia đình và 1 hợp tác xã. Địa phương đã đón khoảng 600.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 12 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 170 lao động.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn liền với an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc và "không để ai bị bỏ lại phía sau". Bà đề nghị cấp ủy, chính quyền và đồng bào Tà Số tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết từ nếp nhà, thôn bản, giải quyết bất đồng trên tinh thần xây dựng và giữ gìn bình yên cho bản làng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu trải nghiệm văn hóa tại bản Tà Số. Ảnh: quochoi.vn

Về định hướng kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý người dân cần nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới cách làm ăn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tận dụng triệt để lợi thế cảnh quan, khí hậu cùng bản sắc văn hóa để phát triển du lịch, nông nghiệp và nghề thủ công. Các hộ khá giả cần tiếp tục tương trợ, đồng hành cùng các hộ khó khăn.

Quán triệt Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị người dân coi văn hóa là tài sản vô giá và lợi thế phát triển bền vững. Các nghệ nhân, người cao tuổi cần tích cực truyền dạy tiếng nói, trang phục, khèn và các làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ, đồng thời bài trừ các hủ tục lạc hậu để xây dựng nếp sống văn minh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao quà cho tập thể bản Tà Số cùng 20 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu. Sáng cùng ngày, đoàn công tác cũng đã trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào Mông tại không gian Nhà Cổ của bản.