Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh thăm và tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Lễ ở thôn Minh Lệ, xã Nam Gianh - Ảnh: H.Đ

Gia đình vợ chồng bà Trần Thị Lễ và ông Trần Ngọc Hợp ở thôn Nam Minh Lệ, xã Nam Gianh thuộc diện hộ nghèo và càng bế tắc khi ba người con tật nguyền của ông bà không tự chủ trong sinh hoạt, hằng ngày cần người chăm sóc. Trước hoàn cảnh này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh kết nối nhiều kênh khác nhau để hỗ trợ cho gia đình ông bà số tiền hơn 200 triệu đồng.

Bà Trần Thị Lễ xúc động: Hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, đôi khi cảm thấy tuyệt vọng…May mắn được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh và các nhà hảo tâm nên dần ổn định cuộc sống…

Cũng tại thôn này, cháu Hoàng Phi Long (SN 2016), mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống cùng bà ngoại già yếu. Hoàn cảnh của cháu hết sức khó khăn, có nguy cơ phải thôi học. Để giúp ước mơ tiếp tục được đến trường của cháu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh đã nhận hỗ trợ và nuôi dưỡng cháu tiếp tục đến lúc trưởng thành.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh trực tiếp giúp đỡ, kêu gọi giúp đỡ thông qua các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian qua.

Bà Trần Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh nhận đỡ đầu cháu Hoàng Phi Long, ở thôn Minh Lệ, xã Nam Gianh - Ảnh: H.Đ

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kêu gọi, kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Dịp Tết Nguyên đán 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động gần 1 tỉ đồng để chăm lo, trao tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức chương trình “Bánh chưng cho người nghèo” với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Uỷ ban MTTQ xã đã kết nối với các nhà tài trợ trao tặng máy phân tích huyết học cho trạm y tế xã với số tiền hơn 200 triệu đồng; trao tặng 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp xây mới 2 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền 180 triệu đồng; sửa chữa 1 ngôi nhà với tổng số tiền 50 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi tại thôn Nội Hà với tổng số tiền gần 50 triệu đồng cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác…

Bà Trần Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh, cho biết: Chúng tôi xác định, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là giúp người dân có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, Mặt trận xã sẽ rà soát kỹ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không để ai bị bỏ sót. Về lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ sinh kế, việc làm, nhà ở và các điều kiện cần thiết khác để người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh và các đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho hộ nghèo tại xã Nam Gianh - Ảnh: H.Đ

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hải Thường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Gianh khẳng định: Mặt trận chính là lực lượng nòng cốt trong khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, kết nối và huy động các nguồn lực xã hội, biến tinh thần tương thân, tương ái thành những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, MTTQ xã Nam Gianh đã và đang tích cực vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để chăm lo, chia sẻ với hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Nam Gianh giảm 30% so với năm 2025. Trong khó khăn, hoạn nạn, tinh thần đoàn kết được địa phương phát huy. Trong đó, MTTQ xã Nam Gianh đã thể hiện được vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và giữa những tấm lòng nhân ái với những mảnh đời nghèo khó.