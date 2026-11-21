Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, dự thảo Luật xác định quy hoạch không gian biển quốc gia là công cụ quản lý tổng hợp, điều phối phát triển không gian biển thống nhất, liên ngành, liên vùng; bổ sung định hướng tổ chức không gian biển đa tầng, đa ngành, làm rõ trách nhiệm điều phối của Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển.

Về giao, cho thuê, đăng ký và đấu giá quyền sử dụng khu vực biển, dự thảo Luật quy định việc xác lập quyền sử dụng khu vực biển không làm phát sinh quyền sở hữu khu vực biển, tài nguyên biển và không thay thế giấy phép chuyên ngành. Dự thảo phân biệt sử dụng chung giữa nhiều chủ thể với sử dụng đa mục đích của một chủ thể, không cho phép tự ý mở rộng phạm vi, kéo dài thời hạn sử dụng.

Về quyền tài sản, giao dịch, chế độ tài chính, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi của người dân, dự thảo phân định quyền theo hình thức sử dụng, nghĩa vụ tài chính và điều kiện áp dụng; quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện luật định và được phân biệt với giao dịch tài sản gắn liền với khu vực biển.

Dự thảo bổ sung cơ chế kiểm soát việc chuyển nhượng dự án, cổ phần, phần góp vốn và thay đổi quyền kiểm soát đối với các dự án có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

Về quản lý vùng bờ và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, dự thảo Luật gắn khai thác, sử dụng biển với khả năng chịu tải của môi trường, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái; quy định về hành lang bảo vệ bờ biển và khoảng lùi xây dựng được hoàn thiện trên cơ sở điều kiện tự nhiên, diễn biến xói lở, sạt lở, giá trị sinh thái và kịch bản biến đổi khí hậu.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 21/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đáng chú ý, dự thảo Luật xác định quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, không đánh đổi môi trường, sinh kế để lấy tăng trưởng đơn thuần. Theo đó, đã cụ thể hóa chuyển tiếp quyền tiếp cận hợp pháp đối với biển, bãi biển công cộng, bãi tắm công cộng và lối tiếp cận công cộng; chủ dự án có trách nhiệm giảm thiểu các tác động đến sinh kế, phối hợp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tạo việc làm; việc hỗ trợ gắn với mức độ ảnh hưởng và ưu tiên nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

* Cũng trong phiên họp sáng nay, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 3 của Luật.

Luật đã hoàn thiện quy định miễn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và thủ tục môi trường, chỉ áp dụng công cụ giấy phép môi trường đối với dự án thứ cấp có phát sinh nhiều khí thải ra môi trường để vừa tạo sự thông thoáng về thủ tục, thu hút dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp vừa vẫn kiểm soát chặt chẽ rủi ro ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, Chính phủ bổ sung quy định cụ thể hơn tiêu chí môi trường; bổ sung một số yếu tố về di dân tái định cư, xả nước thải vào nguồn nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt, xả thải vào khu dân cư tập trung… vào yếu tố nhạy cảm về môi trường; tiếp tục phân quyền triệt để cho địa phương trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường gắn với việc cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu (Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp) trong công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm thuộc phạm vi thẩm quyền...