Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp

Với 484/485 ĐBQH biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,99%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 75 của Luật. Cùng cới đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường với 481/482 ĐBQH biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,39%. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, dự thảo Luật xác định quy hoạch không gian biển quốc gia là công cụ quản lý tổng hợp, điều phối phát triển không gian biển thống nhất, liên ngành, liên vùng; bổ sung định hướng tổ chức không gian biển đa tầng, đa ngành, làm rõ trách nhiệm điều phối của Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có biển.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày Báo cáo. Ảnh: Khánh Duy

Về giao, cho thuê, đăng ký và đấu giá quyền sử dụng khu vực biển, dự thảo Luật quy định việc xác lập quyền sử dụng khu vực biển không làm phát sinh quyền sở hữu khu vực biển, tài nguyên biển và không thay thế giấy phép chuyên ngành. Dự thảo phân biệt sử dụng chung giữa nhiều chủ thể với sử dụng đa mục đích của một chủ thể, không cho phép tự ý mở rộng phạm vi, kéo dài thời hạn sử dụng.

Về quyền tài sản, giao dịch, chế độ tài chính, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi của người dân, dự thảo phân định quyền theo hình thức sử dụng, nghĩa vụ tài chính và điều kiện áp dụng; quyền chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn, thế chấp bằng quyền sử dụng khu vực biển chỉ được thực hiện khi đáp ứng điều kiện luật định và được phân biệt với giao dịch tài sản gắn liền với khu vực biển.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ảnh: Khánh Duy

Dự thảo bổ sung cơ chế kiểm soát việc chuyển nhượng dự án, cổ phần, phần góp vốn và thay đổi quyền kiểm soát đối với các dự án có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

Về quản lý vùng bờ và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, dự thảo Luật gắn khai thác, sử dụng biển với khả năng chịu tải của môi trường, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái; quy định về hành lang bảo vệ bờ biển và khoảng lùi xây dựng được hoàn thiện trên cơ sở điều kiện tự nhiên, diễn biến xói lở, sạt lở, giá trị sinh thái và kịch bản biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, dự thảo Luật xác định quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, không đánh đổi môi trường, sinh kế để lấy tăng trưởng đơn thuần. Theo đó, Luật đã cụ thể hóa chuyển tiếp quyền tiếp cận hợp pháp đối với biển, bãi biển công cộng, bãi tắm công cộng và lối tiếp cận công cộng; chủ dự án có trách nhiệm giảm thiểu các tác động đến sinh kế, phối hợp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tạo việc làm; việc hỗ trợ gắn với mức độ ảnh hưởng và ưu tiên nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Ảnh: Khánh Duy

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự thảo tập trung cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với hậu kiểm. Nhiều đối tượng được cắt giảm yêu cầu thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; đồng thời mở rộng cơ chế đăng ký môi trường đối với các dự án đáp ứng điều kiện theo quy định.

Việc phân quyền cho địa phương được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát, xử lý ô nhiễm. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế giám sát dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý ô nhiễm môi trường liên tỉnh.

Cùng với đó, các quy định về quản lý chất thải, thúc đẩy tái chế, kinh tế tuần hoàn, kiểm soát ô nhiễm không khí, nguồn nước và kiểm kê khí thải được hoàn thiện. Trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường carbon cũng được làm rõ, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và lợi ích quốc gia.