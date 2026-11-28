Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ trắng, áo khoác xanh than) kiểm tra, thị sát tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng công trình, Bộ trưởng lưu ý, tuyệt đối không chỉ coi trọng tiến độ mà xem nhẹ vấn đề kỹ thuật. Công tác nghiệm thu phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác.

Gấp rút gỡ “điểm nghẽn”

Tại dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn, Bộ trưởng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại nút giao đầu tuyến, cầu Bản Chàng (Km1) và nút giao cuối tuyến tại Km28+800, kết nối với đường Nông Quốc Chấn (phường Bắc Kạn).

Báo cáo Bộ trưởng, ông Bùi Huy Kiểm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án) cho biết, tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn dài gần 29km, gồm 28,4km tuyến chính cao tốc và 0,4km đường nối, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư gần 6.560 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 15/3/2025, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Địa phương đã giải phóng và bàn giao hơn 260ha, tương ứng chiều dài tuyến 28,45km, đạt 99% diện tích mặt bằng.

“Tranh thủ thời tiết thuận lợi mùa khô, Liên danh nhà thầu Phương Thành-Xây dựng Đèo Cả-Trường Sơn-Tập đoàn Đèo Cả đang tổ chức 43 mũi thi công chính với hơn 500 đầu máy, thiết bị. Trên toàn tuyến có 18 cầu, trong đó 16 cầu trên tuyến chính và 2 cầu vượt cao tốc, công tác thi công cọc khoan nhồi đạt gần 90%. Nhà thầu đã đúc 516 trên tổng số hơn 1.000 phiến dầm, lao lắp 368 phiến dầm; hệ thống hầm chui dân sinh hoàn thành 20/30 vị trí. Ban Quản lý dự án 2 đang phối hợp với nhà thầu nghiên cứu giải pháp phù hợp, ưu tiên đẩy nhanh sản xuất, vận chuyển và lắp đặt dầm, phấn đấu đến tháng 5/2027 thông toàn tuyến. Giá trị sản lượng lũy kế dự án đạt 1.985 tỷ đồng, tương đương 43,6% giá trị hợp đồng”, ông Bùi Huy Kiểm đánh giá.

Ông Bùi Huy Kiểm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (áo xanh, mũ trắng) báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Minh tiến độ dự án Chợ Mới-Bắc Kạn. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Theo ông Mạc Văn Nghiệp, Giám đốc Ban Điều hành dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn, hầu hết các hạng mục chính của đang được triển khai tích cực. Đối với bê tông nhựa, liên danh nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ trong tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, hiện tại một số hạng mục cầu vẫn gặp khó khăn do địa hình chia cắt, điều kiện thi công phức tạp, khó bố trí bãi đúc và tổ chức vận chuyển dầm.

Đáng chú ý, hiện còn 4 cầu cần tập trung xử lý về phương án tổ chức thi công. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu, tình trạng thiếu hụt lao động và một số vị trí cần bổ sung mặt bằng phục vụ xử lý kỹ thuật cũng đang gây áp lực đối với tiến độ. Dù giải phóng mặt bằng đã đạt 99%, nhưng trên thực tế tại khu dân cư Nà Nâm, xã Thanh Thịnh vẫn còn khoảng 400m chưa được bàn giao dứt điểm để nhà thầu huy động máy móc vào thi công, do 4 hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ, di dời công trình.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Bộ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục đồng hành với chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”, vướng mắc phát sinh, không để khó khăn cục bộ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Cầu Cao Thanh tại Km10+300 đang được nhà thầu huy động máy móc thiết bị, cùng vật tư sắt thép thi công trụ. (Ảnh: NGỌC HẢI)

“Các dự án đương nhiên cần phải hoàn thành theo kế hoạch, nhưng các đơn vị tuyệt đối không chỉ vì tiến độ mà coi nhẹ yếu tố kỹ thuật. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các doanh nghiệp cần thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra, nghiệm thu phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện an toàn trước khi đưa vào khai thác”, Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị rà soát tổng thể phương án thiết kế, đánh giá từng vị trí, hạn chế tối đa những đường gom đường kết nối dân sinh dọc tuyến không thật sự cần thiết. Nhiều vị trí đã có đường giao thông hiện hữu, đường dân sinh hoặc quốc lộ cũ đáp ứng nhu cầu đi lại, do vậy, việc đầu tư thêm tuyến đường gom phải trên cơ sở nhu cầu thực tế, tránh tình trạng xây dựng công trình chi phí cao nhưng hiệu quả thấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu, tư vấn cần lựa chọn biện pháp thi công phù hợp điều kiện địa hình thực tế, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị. Cùng với đó, chủ động nguồn cung vật liệu, nhất là vật liệu đá phục vụ thi công các lớp kết cấu mặt đường. Đặc biệt, đối với 4 cầu còn gặp khó khăn, các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, đưa ra phương án xử lý cụ thể, nhất là việc tổ chức bãi đúc, sản xuất và vận chuyển dầm. Những vị trí có điều kiện thuận lợi cần được ưu tiên triển khai trước, tránh để một vài điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến dây chuyền thi công toàn tuyến.

Nhà thầu thi công cốt thép triển khai đúc trụ cầu. (Ảnh: HẢI NGỌC)

Liên quan hệ thống trạm dừng nghỉ, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn và các thủ tục cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Công việc này phải triển khai song song với quá trình thi công tuyến đường, không chờ đến khi hoàn thành mới bắt đầu thực hiện. Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục liên quan; đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức đấu thầu, đấu giá, lựa chọn đơn vị khai thác phù hợp, bảo đảm khai thác hiệu quả và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, địa phương.

Kết nối giao thông với quy hoạch đô thị-công nghiệp

Tại dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới theo hình thức PPP, ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, đứng đầu liên danh nhà đầu tư cho biết, toàn tuyến dài khoảng 61km, từ km8-km69, chia thành các phân đoạn thi công phù hợp hiện trạng và yêu cầu kỹ thuật.

Trong đó, khoảng 20km tiếp giáp thành phố Thái Nguyên đang xuống cấp, hư hỏng, nhà đầu tư đang dồn lực sửa chữa, nâng cấp, dự kiến bù vênh trung bình khoảng 5cm trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo. Đối với khoảng 30km đầu tuyến, do chất lượng mặt đường hiện trạng còn tương đối tốt, phương án chủ yếu là xử lý cục bộ các vị trí hư hỏng, bù vênh và thảm tăng cường lớp bê tông nhựa mới.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, đứng giữa) thị sát dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến cao tốc CT.07, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới theo hình thức PPP. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Một trong những thách thức lớn của dự án là nguồn cung vật liệu đá phục vụ thi công. Theo báo cáo, dự án cần sử dụng khoảng 1 triệu tấn bê tông nhựa, nhu cầu đá xây dựng dự kiến khoảng 3,5 triệu m³ trong thời gian 3 năm, bình quân khoảng 1 triệu m³ mỗi năm. Đây là áp lực đáng kể trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn cùng triển khai. Nhà đầu tư đang gấp rút triển khai thủ tục hai mỏ đá tại Phú Lương. Tuy nhiên, nguồn vật liệu tại Phú Lương chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu thi công.

Nhà đầu tư kiến nghị địa phương hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời phối hợp với các chủ mỏ ưu tiên cung ứng đá cho dự án. Trong thời gian chờ nguồn cung ổn định, đơn vị vẫn phải sử dụng vật liệu thương mại để duy trì thi công. Ở một số phân đoạn khác, việc khảo sát địa chất, di dời hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn tất. Khu vực Km90-Km107+800 vẫn còn 21 vị trí lỗ khoan khảo sát địa chất chưa đạt được thỏa thuận với người dân ở xã Chợ Mới; 4 vị trí địa hình khó khăn chưa thể đưa máy móc vào triển khai. Việc di dời hệ thống điện, cấp nước, viễn thông tại một số nút giao, cầu và khu vực dân cư đang được các đơn vị phối hợp thực hiện.

Để phục vụ thi công, các nhà thầu đã triển khai một số hạng mục nền đường, cầu và công trình phụ trợ. Trạm trộn bê tông nhựa công suất 90m³/giờ và trạm bê tông nhựa nóng công suất 160 tấn/giờ đã được nhà đầu tư được lắp đặt tại nút giao Yên Bình; một trạm bê tông nhựa nóng công suất 200 tấn/giờ được lắp đặt tại khu vực trạm dừng nghỉ Km85.

Thi công lớp base tại một đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung xử lý rốt ráo, dứt điểm những khó khăn. Các hạng mục liên quan trực tiếp tiến độ tổng thể, phải có phương án tổ chức thi công cụ thể, xác định rõ nguồn lực và thời gian thực hiện. Thông điệp xuyên suốt được Bộ trưởng nhấn mạnh tại cả hai dự án là đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Việc hoàn thành các tuyến cao tốc không chỉ đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông mà còn tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên chủ động nghiên cứu, khai thác không gian phát triển dọc tuyến, gắn kết nối giao thông với quy hoạch đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các khu chức năng. Trong đó, có quỹ đất hàng chục ha được định hướng phục vụ phát triển công nghiệp cần được tính toán phương án khai thác phù hợp, bảo đảm đúng quy hoạch, không ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông.