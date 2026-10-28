Không đăng ký kinh doanh, đối tượng trốn thuế hơn 4 tỉ đồng

Ngày 28/10, VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thành Hơn (SN 1990, trú tại thôn Vân Giang, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2023 đến tháng 9/2025, Nguyễn Thành Hơn tổ chức kinh doanh bán buôn, bán lẻ các loại quạt công nghiệp tự sản xuất, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp và một số mặt hàng liên quan.

Tuy nhiên, Hơn không thành lập doanh nghiệp, không đăng ký hộ kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định tổng doanh thu bán hàng của Hơn trong thời gian trên là gần 98 tỉ đồng, số tiền trốn thuế là hơn 4 tỉ đồng.

Kiểm sát viên kiểm sát việc khám xét nơi làm việc của bị can.

Sau khi phê chuẩn các quyết định tố tụng, VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ đã phân công Kiểm sát viên tham gia việc khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thành Hơn.

Tiến hành khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 máy tính và 2 điện thoại di động mà bị can dùng để nhận, chốt đơn và giao dịch bán hàng.

Qua kiểm sát, Kiểm sát viên nhận thấy việc khám xét được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.