Không còn tập sự, giáo viên trẻ thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo trong lễ phát động trồng cây đầu năm học 2026-2027. Ảnh: P.N

Các trường mầm non, phổ thông công lập tại TPHCM đang triển khai bỏ chế độ tập sự đối với giáo viên mới vào nghề theo công văn của Sở GD&ĐT TPHCM về việc triển khai Nghị định số 259/2026/NĐ-CP đến nhà giáo, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Có ý nghĩa thiết thực với giáo viên trẻ

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM có 7 giáo viên mới vào nghề đang trong thời gian tập sự. Sau khi Nghị định số 259/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhà trường đang thực hiện các thủ tục liên quan để những giáo viên này không tiếp tục thực hiện chế độ tập sự.

Bà Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, đánh giá việc bỏ chế độ tập sự là điểm mới tích cực, góp phần cải cách hành chính và tạo điều kiện để viên chức, trong đó có giáo viên, sớm ổn định công việc.

Theo bà Hương, tại TPHCM, không ít giáo viên trẻ mới vào nghề chưa có nhà ở, đồng thời phải đối mặt với nhiều khoản chi phí trong giai đoạn đầu lập nghiệp.

“Việc được bố trí vào vị trí việc làm và hưởng đầy đủ chế độ tiền lương ngay từ khi được tuyển dụng sẽ giúp giáo viên trẻ yên tâm hơn về đời sống, giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu của nghề. Về phía nhà trường, đây cũng là điều kiện để giáo viên trẻ tập trung cho chuyên môn ngay từ đầu”, bà Hương nhận xét.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cho rằng chính sách mới cũng góp phần nâng cao sức hút của nghề giáo, nhất là trong bối cảnh một số địa phương còn thiếu giáo viên. Khi quyền lợi được bảo đảm ngay từ thời điểm tuyển dụng, giáo viên trẻ có thêm điều kiện đầu tư cho chuyên môn và gắn bó với nghề.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ, TPHCM được thành lập vào đầu năm học 2026-2027, hiện có 18 giáo viên và 2 nhân viên. Ông Nguyễn Tùng Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng việc bỏ chế độ tập sự có ý nghĩa thiết thực đối với giáo viên mới vào nghề, nhất là về thu nhập và quá trình công tác lâu dài.

Theo ông Giang, trước đây, trong thời gian tập sự, giáo viên hưởng 85% mức lương bậc 1 theo hệ số lương của chức danh nghề nghiệp; thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

“Việc bỏ chế độ tập sự còn có ý nghĩa lâu dài khi thời gian làm việc của giáo viên được tính từ khi được tuyển dụng, qua đó góp phần tạo điều kiện để giáo viên yên tâm và gắn bó hơn với nghề”, ông Giang nói.

Giáo viên Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM trong hoạt động trải nghiệm cùng học sinh. Ảnh: P.N

Không còn tập sự về chế độ, vẫn cần kèm cặp về nghề

Không chỉ cải thiện quyền lợi, chính sách mới cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở giáo dục trong việc hỗ trợ giáo viên trẻ thích nghi với môi trường làm việc và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TPHCM dự kiến tuyển 7 giáo viên, trong đó có giáo viên các môn Toán, Ngữ văn, Âm nhạc.

Ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, cho rằng việc bỏ chế độ tập sự sẽ góp phần thu hút những giáo viên trẻ mới ra trường có chuyên môn, trình độ và yêu nghề vào hệ thống trường công lập, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

Theo ông Luyện, chính sách bổ nhiệm và xếp lương theo vị trí việc làm ngay khi tuyển dụng, không phải thực hiện chế độ tập sự, thể hiện sự đãi ngộ tốt hơn đối với giáo viên ngay từ khi mới vào nghề. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu các trường phải nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ giáo viên trẻ để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.

“Nghề giáo là một nghề cần sự tận tâm với nghề. Đối với việc bồi dưỡng giáo viên trẻ, nhà trường vẫn cần chú trọng hỗ trợ, kèm cặp, hướng dẫn một cách bài bản, hiệu quả để họ có thời gian thích nghi với môi trường, xử lý các tình huống sư phạm, thực hiện công tác chủ nhiệm… và những công tác nền tảng của nghề giáo khác. Chúng tôi đã làm như vậy trong quá trình hỗ trợ, bồi dưỡng giáo viên trẻ và sẽ tiếp tục thực hiện công tác này tốt hơn nữa trong thời gian tới”, ông Luyện bày tỏ.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TPHCM, cho biết nhà trường sẽ triển khai chính sách mới song song với việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ và phát triển đội ngũ ngay từ những ngày đầu giáo viên mới vào nghề.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ giáo viên mới một cách bài bản. Nhà trường sẽ phân công giáo viên cốt cán, giàu kinh nghiệm hướng dẫn, tổ chức dự giờ, góp ý chuyên môn… đồng hành thường xuyên với giáo viên trẻ để các đồng nghiệp mới nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới, từng bước nâng cao năng lực nghề nghiệp cũng như đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường đề ra”, ông Nguyễn Hữu Tâm cho biết.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản về việc bổ nhiệm chức danh, xếp lương đối với nhà giáo, yêu cầu các phường, xã, đặc khu và cơ sở giáo dục triển khai Nghị định số 259/2026/NĐ-CP đến toàn thể nhà giáo, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, với những trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng trước ngày 1/7/2026 nhưng chưa được ban hành quyết định tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm và xếp lương theo vị trí việc làm mà không phải thực hiện chế độ tập sự. Đối với những người đang thực hiện chế độ tập sự theo quy định trước đây, kể từ ngày 1/7/2026, thời gian tập sự sẽ được chấm dứt. Những người này được bổ nhiệm và xếp lương vào bậc nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm đã tuyển dụng.