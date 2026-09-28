Không còn nhiều lợi thế tuyển sinh, IELTS có còn đáng 'đầu tư'?

Cách sử dụng IELTS trong tuyển sinh đại học theo dự thảo mới

Trước đây, với một số phương thức tuyển sinh đại học, IELTS có thể được quy đổi thành điểm xét tuyển đầu vào môn tiếng Anh hoặc cộng điểm thưởng vào tổng điểm. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh 2027, chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ khi xét tuyển khi yêu cầu xét tuyển đầu vào bao gồm môn ngoại ngữ.

Năm 2026, một số trường ĐH quy đổi IELTS 5.0 thành 8 điểm, 6.0 thành 9 điểm hoặc 7.0 trở lên thành 10 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển. Ảnh: Internet.

Như vậy, việc không còn được sử dụng như điểm thưởng không đồng nghĩa IELTS mất hoàn toàn giá trị trong xét tuyển. Nếu trường đại học có sử dụng chứng chỉ để quy đổi, một mức điểm IELTS tốt sẽ giúp teen giảm áp lực thi cử và giảm rủi ro "học tài thi phận" khi làm bài thi môn tiếng Anh. Mức quy đổi không giống nhau giữa các trường.

Với teen đang chuẩn bị xét tuyển, vì thế, câu hỏi không chỉ là “IELTS còn được cộng điểm không?” mà còn là “Trường mình muốn vào quy đổi IELTS thế nào và mức quy đổi đó có tạo lợi thế cho mình không?”

Có còn đáng "đầu tư" cho IELTS nếu không du học?

Bạn Ngọc Trân, hiện đang học lớp 12, bắt đầu học IELTS với mục tiêu tạo thêm lợi thế khi xét tuyển đại học. Trước thông tin chứng chỉ có thể không còn mang lại điểm cộng khi tuyển sinh ĐH như trước, Trân dự định điều chỉnh kế hoạch học để tập trung hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, bạn không cho rằng IELTS hoàn toàn không còn giá trị.

Ngọc Trân cho biết nếu sau này quay lại học IELTS, mục tiêu của bạn sẽ thiên về khả năng sử dụng tiếng Anh và giao tiếp. Ảnh: NVCC.

Với bạn, việc chứng chỉ được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh vẫn có thể là một phương án đáng cân nhắc, nhưng mức độ hấp dẫn còn phụ thuộc vào mục tiêu xét tuyển và cách từng trường xây dựng bảng quy đổi.

Trong khi đó, bạn Hồ Quang Khải cho biết nếu thay đổi này được áp dụng ngay năm 2027 thì sẽ lập tứcdừng luyện thi IELTS và chuyển trọng tâm sang những kỳ thi chính thức khác. Hiện tại, Khải vẫn học tiếng Anh nhưng theo hướng giao tiếp, đọc tài liệu, báo chí và các nghiên cứu bằng tiếng Anh. Câu chuyện của Khải cho thấy với một số học sinh, giá trị tuyển sinh của chứng chỉ có thể là động lực quan trọng để quyết định có tiếp tục đầu tư hay không.

Không còn “hai lần lợi thế”, teen sẽ tính kỹ hơn

Theo chị N.H., giáo viên IELTS online, không ít học sinh tìm đến IELTS chủ yếu vì mục tiêu cộng điểm khi xét tuyển ĐH. Khi chứng chỉ không còn được cộng thêm điểm thưởng bên cạnh việc quy đổi, nhóm này có thể cân nhắc kỹ hơn về thời gian và chi phí bỏ ra. Tuy nhiên, chị cho rằng những bạn có nhu cầu du học, nghiên cứu hoặc sử dụng tiếng Anh học thuật vẫn có thể tiếp tục theo đuổi chứng chỉ này.

Thí sinh cần xem trường mình dự định đăng ký có sử dụng IELTS để quy đổi hay không, mức điểm nào được quy đổi và điểm quy đổi được đưa vào phương thức xét tuyển nào. Ảnh: Internet.

Điểm đáng chú ý là IELTS vẫn có thể tạo lợi thế thông qua quy đổi điểm môn tiếng Anh, nhưng lợi thế đó không giống nhau ở mọi trường. Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “có nên học IELTS không?”, teen có thể bắt đầu bằng một câu hỏi cụ thể hơn: Nếu bỏ qua điểm cộng, mức điểm IELTS được quy đổi tại những trường mình quan tâm có thực sự đáng để mình đầu tư thời gian, học phí và lệ phí thi hay không?