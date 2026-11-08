Không còn nhận ra Jisoo (BLACKPINK)!

Theo MyDaily, ngày 7/11, Jisoo (BLACKPINK) đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Tiên nữ Chichu". Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh này gây chú ý bởi sự thay đổi đáng kể trong phong cách của thành viên BLACKPINK.

Trong loạt ảnh, Jisoo diện chiếc váy không tay màu đỏ rực rỡ, nổi bật với thiết kế ôm sát phần cổ và chi tiết nơ lớn tạo điểm nhấn. Trang phục mang đến vẻ ngoài sang trọng, đồng thời thể hiện sự phá cách so với những lựa chọn thời trang thường thấy của nữ ca sĩ.

Jisoo (BLACKPINK) đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân

Đặc biệt, mái tóc bob được cắt bằng, dài ngang cằm chính là chi tiết khiến diện mạo của Jisoo trở nên khác lạ. Kiểu tóc ngắn gọn gàng kết hợp cùng lối trang điểm mắt đậm giúp tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Nếu trước đây Jisoo thường gắn liền với hình ảnh nữ tính, thanh lịch cùng mái tóc dài, lần xuất hiện này lại cho thấy một khía cạnh cá tính và có phần lạnh lùng hơn.

Trong một bức ảnh khác, nữ thần tượng hơi cúi người, hướng ánh nhìn lên ống kính với biểu cảm kiêu kỳ. Phông nền rực rỡ tạo nên sự tương phản với bộ váy đỏ, mang đến tổng thể hình ảnh đậm chất thời trang.

Không chỉ thay đổi kiểu tóc, Jisoo còn thể hiện sự linh hoạt trong cách tạo dáng và biểu cảm trước ống kính. Những chi tiết này góp phần tạo nên hình ảnh mới mẻ, cho thấy nữ ca sĩ đang thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau trong các hoạt động cá nhân.

Không chỉ thay đổi kiểu tóc, Jisoo còn thể hiện sự linh hoạt trong cách tạo dáng và biểu cảm trước ống kính.

Jisoo vốn được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của BLACKPINK nhờ nhan sắc thanh tú và thần thái sang trọng. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô còn thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và sự kiện quốc tế.

Thời gian gần đây, Jisoo tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp solo với những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc riêng. Ngày 30/10 vừa qua, nữ ca sĩ phát hành ADDICTED, đĩa đơn mở đường thứ hai cho album phòng thu đầu tay của mình.

Thời gian gần đây, Jisoo tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp solo với những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc riêng.

Ca khúc khai thác những cảm xúc mãnh liệt khi một người chìm đắm trong tình yêu, đồng thời đánh dấu sự thử nghiệm của Jisoo với hình tượng mạnh mẽ hơn so với các sản phẩm trước đó.

Sự thay đổi trong phong cách thời trang và hình ảnh mới nhất được xem là một phần trong hành trình làm mới bản thân của Jisoo, khi cô tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng bên cạnh hoạt động cùng BLACKPINK.