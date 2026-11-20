Từ những dư âm cũ đến tinh thần “đã đời”

Với cách viết không dấu, tên album DADOI gợi ra nhiều cách diễn giải như “đã đời”, “đã đợi” hay “giả dối”. Sự đa nghĩa này phản ánh tinh thần của dự án, khi những cảm xúc và góc nhìn khác biệt được đặt cạnh nhau mà không nhất thiết phải có một cách hiểu duy nhất.

Album gồm 15 ca khúc, được sắp xếp thành ba chương. Ở phần đầu, Orange nhìn lại những mối quan hệ đã qua, đối diện với tổn thương và những thiếu sót của bản thân. Những thanh âm R&B trầm lắng, phảng phất màu sắc retro góp phần tạo nên không khí hoài niệm cho chương mở đầu.

Sang chương thứ hai, mạch cảm xúc dần chuyển sang những rung động tươi sáng hơn. Orange mở lòng với những trải nghiệm mới, đứng trước lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước hay ngoái nhìn quá khứ. Sự thay đổi được thể hiện qua những giai điệu giàu năng lượng, tạo khoảng chuyển giữa những dư âm cũ và tinh thần phóng khoáng.

Đến chương cuối, tinh thần “đã đời” được thể hiện rõ hơn qua thái độ sẵn sàng đón nhận những va chạm trong cuộc sống. Những chuyện cũ có thể vẫn lặp lại, nhưng Orange không còn muốn né tránh hay dễ dàng rút lui trước các biến số. Màu sắc âm nhạc trở nên đa dạng hơn với Hip-Hop, Drill, Bedroom Pop và chất liệu điện tử.

Về tổng thể, R&B vẫn là chất liệu chủ đạo của DADOI, kết hợp cùng Rock, City Pop, Bedroom Pop và các yếu tố điện tử. Album có sự đồng hành của các nhà sản xuất NewL, 2pillz và WOKEUP; phần Mix & Master do MINH MAXIMUM và TRUE SOUND ASIA (Huỳnh Quang Tuấn, Khôi Phạm) thực hiện. Hai ca khúc Người Xấu và Cứ Thế từng được giới thiệu trước đó cũng được đặt vào tổng thể 15 bài hát, bên cạnh những sáng tác mới như Giác Hơi Buồn, Tình Yêu Chết Tiệt, Có Người Chờ Em hay Đã Đời.

Không muốn giới hạn mình trong hình ảnh “sầu nữ”

Nếu CAM'ON giống một cuốn nhật ký nhiều suy tư, ghi lại những biến cố và cảm xúc mà Orange từng trải qua, DADOI mang dáng dấp của một cuốn phim với nhiều sắc thái hơn. Trong album, Orange xuất hiện với nhiều trạng thái đối lập: Khi trưởng thành, lúc trẻ con; có lúc bất cần, cũng có khi yếu mềm. Thay vì cố gắng duy trì hình ảnh một cô gái luôn có sẵn câu trả lời cho mọi vấn đề, cô để những mâu thuẫn và cảm xúc chưa trọn vẹn cùng tồn tại trong âm nhạc.

“Orange không nghĩ trưởng thành có nghĩa là mình sẽ không mắc sai lầm hay không còn những lúc yếu lòng. Với Orange, trưởng thành là khi mình hiểu bản thân hơn, biết mình muốn gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình” nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau một giai đoạn gắn với những ca khúc đầy tâm trạng, Orange không muốn tự giới hạn trong một trạng thái cảm xúc hay hình ảnh nhất định. DADOI vì thế không hẳn là sự phủ nhận màu sắc từng làm nên dấu ấn của Orange, mà là bước mở rộng phạm vi biểu đạt của nữ ca sĩ.

Với 15 ca khúc và cấu trúc ba chương, DADOI cho thấy Orange đang chủ động hơn trong việc định hình thế giới âm nhạc của riêng mình. Thay vì chỉ kể về những ngày buồn, nữ ca sĩ lựa chọn đón nhận nhiều trạng thái khác nhau của cuộc sống, kể cả những điều chưa hoàn hảo.