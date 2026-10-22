Không còn khoản lãi bán tàu, Vosco báo lợi nhuận quý 3 giảm 42%

Ảnh minh họa: Vosco.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco – HOSE: VOS) mang về 739 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Dù doanh thu đi xuống, Vosco vẫn cải thiện được hiệu quả kinh doanh khi giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, ở mức 22% YoY, giúp lợi nhuận gộp của công ty tăng 74% YoY, lên 143 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 10% trong quý 3/2025 lên 19%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ này giảm hơn 69% YoY, còn khoảng 4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng đến 82% YoY, lên mức 20 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 22% YoY, lên 22 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5% YoY, còn gần 18 tỷ đồng.

Khép lại quý 3, Vosco báo lãi sau thuế gần 77 tỷ đồng, tăng 79% so với quý trước, song giảm 42% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, dù hoạt động khai thác đội tàu trong quý 3 năm nay hiệu quả hơn cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh chủ yếu vì sự thiếu hụt nguồn thu từ hoạt động thanh lý tài sản cố định. Cụ thể, việc bán tàu Vosco Star đã mang về cho doanh nghiệp khoản lãi 98 tỷ đồng trong quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty đạt doanh thu thuần 2.370 tỷ đồng, tăng 10% YoY từ 2.148 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động dịch vụ vận tải với gần 1.997 tỷ đồng, tăng 33% YoY; trong khi doanh thu bán hàng hóa giảm 42% YoY, còn 373 tỷ đồng.

Báo cáo giải trình Vosco cho thấy, hoạt động vận tải tăng trưởng khi công ty bổ sung nhiều tàu hàng rời cỡ Supramax theo hình thức đầu tư và thuê, gồm Vosco Starlight, Vosco Sunlight, Vosco Jubilant, Vosco Prosper, Vosco Defender, Vosco Trader, Vosco Unity, Vosco Ocean, cùng tàu hóa chất Đại Vinh.

Sau khi trừ các chi phí, lãi trước thuế và lãi sau thuế của VOS lần lượt đạt 149 tỷ đồng và 123 tỷ đồng, tương ứng tăng 42% và 40% YoY.

Năm nay, Vosco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 275,5 tỷ đồng, giảm gần 28% YoY. Như vậy, sau già nửa chặng đường, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 54% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vosco đạt 3.995 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định chiếm 33% tổng tài sản, đạt 1.299 tỷ đồng. Tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 820 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% tổng tài sản.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của VOS là 1.913 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn tăng 31% YoY lên 885 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giảm 8%, xuống khoảng 1.029 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay đạt khoảng 806 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, chủ yếu do vay ngắn hạn tăng từ 30 tỷ đồng lên 162 tỷ đồng.