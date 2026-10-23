Không còn khoản lãi bán tàu, Vận tải Biển Việt Nam (VCS) báo lợi nhuận quý III/2026 'sụt giảm' 42%

Lợi nhuận quý III giảm do không còn khoản lãi bán tàu

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 mới công bố, CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco, mã ck: VOS) ghi nhận doanh thu thuần 739 tỷ đồng trong quý, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn tăng mạnh nhờ giá vốn được tiết giảm đáng kể.

Trong quý III, giá vốn hàng bán của Vosco giảm 22% so với cùng kỳ, lùi về mức 596 tỷ đồng. Nhờ mức giảm nhanh hơn của doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 142,9 tỷ đồng, tăng 74%.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu giảm hơn 69% so với cùng kỳ, còn khoảng 3,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 82%, lên 19,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 22% lên 22,2 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5%, xuống 18 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Vosco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 76,9 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Vosco, hoạt động khai thác đội tàu trong quý III/2026 đạt hiệu quả tốt hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh do doanh nghiệp không còn khoản thu nhập lớn từ thanh lý tài sản cố định như năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vosco đạt doanh thu thuần 2.370 tỷ đồng, tăng 10% so với mức 2.148 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ vận tải với doanh thu gần 1.997 tỷ đồng, tăng 33%. Ngược lại, doanh thu bán hàng hóa giảm 42%, còn 373 tỷ đồng.

Theo báo cáo giải trình, hoạt động vận tải của Vosco tăng trưởng nhờ doanh nghiệp bổ sung nhiều tàu hàng rời cỡ Supramax theo hình thức đầu tư và thuê. Đội tàu được bổ sung gồm Vosco Starlight, Vosco Sunlight, Vosco Jubilant, Vosco Prosper, Vosco Defender, Vosco Trader, Vosco Unity, Vosco Ocean cùng tàu hóa chất Đại Vinh.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của Vosco đạt 148,6 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 122,5 tỷ đồng, tăng 40%.

Năm 2026, Vosco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 275,5 tỷ đồng, giảm gần 28% so với năm trước. Với gần 149 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nợ vay tăng, tài sản đạt gần 4.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vosco đạt gần 3.995 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định đạt 1.298 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% tổng tài sản. Tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt khoảng 820 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Vosco ở mức 1.913 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng 31%, lên 885 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn giảm 8%, còn khoảng 1.029 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt khoảng 806 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ dư nợ vay ngắn hạn, từ 30 tỷ đồng đầu năm lên 162 tỷ đồng tại cuối tháng 9.