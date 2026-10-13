Không còn hi vọng với NSND Hồng Vân

Theo Box Office Vietnam, ngày 12/10, Lên Hương chỉ thu về khoảng 39 triệu đồng, bán hơn 550 vé từ 87 suất chiếu. So với giai đoạn đầu khởi chiếu, doanh thu trong ngày của bộ phim đã giảm đáng kể, số lượng vé bán ra và suất chiếu cũng ở mức thấp.

Sự sụt giảm này phần nào phản ánh vòng đời của Lên Hương tại rạp đang đi vào giai đoạn cuối. Sau thời gian đầu nhận được sự quan tâm, bộ phim dần phải chia sẻ thị phần với những tác phẩm mới ra mắt. Thị hiếu của khán giả cũng liên tục thay đổi khi thị trường có thêm nhiều lựa chọn thuộc các thể loại khác nhau. Bên cạnh đó, hiệu ứng truyền miệng, mức độ thảo luận trên mạng xã hội và sức hút từ dàn diễn viên cũng có thể tác động đến quyết định mua vé của người xem. Trong bối cảnh khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí, việc duy trì lượng người đến rạp sau nhiều tuần công chiếu trở thành bài toán không dễ dàng.

Lên Hương của NSND Hồng Vân thu hơn 94 tỷ đồng, nhưng doanh thu đang chững lại khiến cơ hội chạm mốc trăm tỷ ngày càng khó khăn.

Song, xét trên tổng doanh thu, Lên Hương vẫn ghi nhận thành tích tương đối khả quan. Sau hơn một tháng khởi chiếu, bộ phim đã thu về hơn 94 tỷ đồng, tiến gần cột mốc 100 tỷ đồng. Tác phẩm cũng được MoMo chứng nhận là siêu phẩm, cho thấy kết quả phòng vé đủ sức tạo dấu ấn so với nhiều bộ phim Việt khác.

Tuy nhiên, với mức doanh thu ngày chỉ khoảng 39 triệu đồng, cơ hội để Lên Hương chạm mốc 100 tỷ đồng đang trở nên mong manh. Để đạt cột mốc này, bộ phim cần thu thêm gần 6 tỷ đồng, trong khi lượng vé bán ra và số suất chiếu đều đã giảm mạnh. Nếu không có sự phục hồi về sức mua, tác phẩm khó tích lũy thêm doanh thu.

Đặc biệt, thời điểm cuối tháng 10 dự kiến có thêm nhiều phim mới ra rạp, khiến cuộc cạnh tranh giành suất chiếu và sự chú ý của khán giả tiếp tục gia tăng. Khi các rạp ưu tiên những tác phẩm có khả năng thu hút người xem, cơ hội để Lên Hương duy trì thời lượng chiếu và tiến gần hơn đến cột mốc kỳ vọng sẽ chịu thêm sức ép.

Trong Lên Hương, NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, một người phụ nữ khá giả, làm chủ tiệm vịt quay. Bà có tính cách mạnh mẽ, thương con và luôn muốn bảo vệ con trai khỏi những điều không may. Tuy nhiên, sự bao bọc quá mức cùng những khúc mắc từ quá khứ khiến mối quan hệ giữa bà và những người xung quanh nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Nhân vật bà Sáu Vàng có mối liên hệ đặc biệt với bà Mũi do Hồng Đào thủ vai. Hai người thường xuyên đối đầu vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, tạo nên một trong những tuyến xung đột quan trọng của bộ phim. Trên màn ảnh, NSND Hồng Vân và Hồng Đào mang đến những màn tương tác vừa hài hước vừa căng thẳng, trái ngược với tình bạn thân thiết kéo dài nhiều năm giữa hai nghệ sĩ ngoài đời. Thông qua vai diễn này, NSND Hồng Vân tiếp tục thể hiện hình tượng người mẹ với nhiều khía cạnh tính cách, từ sự quyết đoán đến những lo lắng dành cho con cái.

NSND Hồng Vân đảm nhận vai bà Sáu Vàng, một người phụ nữ khá giả, làm chủ tiệm vịt quay.

Dù triển vọng cán mốc 100 tỷ đồng không còn khả quan, Lên Hương vẫn giúp cải thiện thành tích phòng vé của NSND Hồng Vân sau một số tác phẩm chưa đạt doanh thu như kỳ vọng. Trước đó, Chốt Đơn! thu về khoảng 5,1 tỷ đồng, Cưới Vợ Cho Cha đạt 9,1 tỷ đồng và Nhà Mình Đi Thôi ghi nhận khoảng 14 tỷ đồng. So với những con số này, thành tích hơn 94 tỷ đồng của Lên Hương là bước tiến lớn trong danh sách phim điện ảnh có sự góp mặt của nữ nghệ sĩ.

Dẫu vậy, doanh thu phòng vé của một tác phẩm không hoàn toàn phản ánh chất lượng diễn xuất hay giá trị của vai diễn mà nghệ sĩ đảm nhận. Với Lên Hương, NSND Hồng Vân có thêm một dự án đạt kết quả thương mại tích cực, nhưng chặng đường cuối tại rạp vẫn là thử thách khi bộ phim đang dần mất lợi thế về suất chiếu và phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những tác phẩm mới.