Không còn giá trị sử dụng 9 phù hiệu xe kinh doanh vận tải bị mất

Trước đó, ngày 26/10/2026, Sở Xây dựng tiếp nhận văn bản của Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Thiên Phúc, địa chỉ số 334 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, về việc mất phù hiệu xe ô tô.

Nhằm ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng các phù hiệu đã báo mất để tham gia kinh doanh vận tải, Sở Xây dựng đề nghị các sở xây dựng, công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng thu hồi và xử lý theo quy định pháp luật khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng các phù hiệu này. Các cơ quan, đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp triển khai thực hiện.