Ở tuổi 31, tiền vệ quê Tuyên Quang đang bước sang giai đoạn khác của sự nghiệp, khi những cơ hội thi đấu đỉnh cao không còn rộng mở như trước. Với một cầu thủ từng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam, đây là điều khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Xuân Trường là một trong những tiền vệ hàng đầu và tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, nổi bật với khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật và điều tiết nhịp độ trận đấu. Tại U23 châu Á 2018, Xuân Trường giữ băng đội trưởng, góp công đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết lịch sử. Sau đó, anh tiếp tục cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, trở thành một phần quan trọng trong thế hệ cầu thủ tạo nên giai đoạn thành công của bóng đá nước nhà.

Gần 5 năm kể từ lần cuối khoác áo đội tuyển Việt Nam, Lương Xuân Trường vẫn chưa thể trở lại. Ảnh: CLB Đồng Nai

Lần gần nhất Xuân Trường thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là ngày 27/1/2022, trong trận gặp Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Từ đó đến nay, anh chưa một lần được triệu tập trở lại. Gần 5 năm là khoảng thời gian đủ dài để đội tuyển trải qua nhiều thay đổi về lực lượng, chiến thuật và thế hệ cầu thủ. Những tiền vệ trẻ hơn liên tục trưởng thành, trong khi Xuân Trường cũng không còn ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp.

Ở cấp CLB, tiền vệ sinh năm 1995 vẫn có những dấu ấn đáng nhớ. Mùa giải 2025/26, anh cùng Đồng Nai vô địch Hạng Nhất và giành quyền lên chơi tại V.League. Đặc biệt, Xuân Trường ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Long An ngày 30/5/2026. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh sau gần 4 năm, một khoảnh khắc mang nhiều ý nghĩa với cầu thủ từng trải qua không ít thăng trầm.

Đội tuyển Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn ở tuyến giữa, trong khi HLV Kim Sang Sik đang xây dựng lực lượng hướng đến những mục tiêu mới. Bởi vậy, khả năng Xuân Trường trở lại đội tuyển ngày càng trở nên khó khăn.

Có lẽ, người hâm mộ cũng cần nhìn nhận rằng không phải cầu thủ tài năng nào cũng có thể duy trì vị thế đỉnh cao trong suốt sự nghiệp. Xuân Trường từng có những năm tháng đáng tự hào, từng là thủ lĩnh của một thế hệ và góp phần tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Gần 5 năm xa đội tuyển có thể là dấu hiệu cho thấy hành trình quốc tế của Xuân Trường đi đến hồi kết. Nhưng những gì tiền vệ này từng cống hiến là một phần đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam.