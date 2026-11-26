Theo tìm hiểu của Saostar, VFF đang tiến hành đàm phán với HLV Kim Sang Sik về tương lai sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 2/2027. Diễn biến này cho thấy ưu tiên của bóng đá Việt Nam vẫn là duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện, và tiếp tục đặt niềm tin lớn với HLV Kim Sang Sik.

HLV Park Hang Seo chắc chắn vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt với người hâm mộ Việt Nam. Ông từng đưa đội tuyển giành chức vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và tạo nên kỳ tích với ngôi á quân U23 châu Á 2018. Những dấu ấn ấy khiến nhiều người luôn nghĩ đến ông mỗi khi tương lai chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam xuất hiện biến động.

Những người hâm mộ mong chờ ngày HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam có lẽ sẽ thất vọng.

Tuy nhiên, câu chuyện hiện tại đã khác. HLV Kim Sang Sik đang được VFF xúc tiến đàm phán hợp đồng mới sau những thành tích đáng kể cùng các đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh đó, khả năng VFF tính đến phương án đưa ông Park là chuyện rất khó xảy ra, nhất là khi chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đang có hướng đi riêng.

Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã trở lại công việc huấn luyện tại Thái Lan, dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power. Đội bóng này đang cạnh tranh ở Thai League 2 và có những bước tiến tích cực dưới sự dẫn dắt của ông. Theo truyền thông Thái Lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là nhận mức lương khoảng 1,5 triệu baht mỗi tháng, tương đương một khoản đãi ngộ rất đáng kể. Đây là con số chưa phải thông tin xác nhận chính thức từ CLB.

Quan trọng hơn, HLV Park Hang Seo đang có một công việc ổn định và mục tiêu cụ thể tại Thái Lan. Việc đưa CLB Kanchanaburi Power đạt thành tích tốt, hướng đến cuộc đua thăng hạng là thử thách đáng để ông tập trung. Vì vậy, ngay cả khi người hâm mộ Việt Nam mong muốn tái hợp, bản thân ông Park cũng có những lý do để tiếp tục hành trình hiện tại.

Tất nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ và chưa thể khẳng định tuyệt đối về tương lai của bất kỳ HLV nào. Nhưng với việc VFF đang đàm phán cùng HLV Kim Sang Sik, còn HLV Park Hang Seo xây dựng sự nghiệp tại Thái Lan, cánh cửa trở lại tuyển Việt Nam của nhà cầm quân từng làm nên lịch sử gần như không còn.