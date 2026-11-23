Từng thử sức với màn ảnh rộng qua nhiều bộ phim, Thủy Tiên đã có một quãng thời gian hoạt động điện ảnh đáng chú ý, nhưng gần 7 năm qua, nữ ca sĩ gần như không còn xuất hiện trong bất kỳ dự án phim nào. Giữa lúc điện ảnh Việt ngày càng phát triển, sự vắng bóng kéo dài khiến cơ hội trở lại màn ảnh của Thủy Tiên trở thành dấu hỏi.

Thủy Tiên từng góp mặt trong Nụ hôn thần chết, Đẹp từng centimet, Những nụ hôn rực rỡ, Vợ ơi… Em ở đâu? và Vu quy đại náo. Dù không xây dựng sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp, cô từng có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai, đồng thời tham gia sản xuất phim. Điện ảnh từng là một hướng đi khác bên cạnh âm nhạc, giúp Thủy Tiên mở rộng hoạt động nghệ thuật trong giai đoạn cô còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng.

Thủy Tiên đã gần 7 năm không đóng phim, giữa lúc điện ảnh Việt phát triển mạnh, cơ hội trở lại màn ảnh của nữ ca sĩ ngày càng trở nên xa vời. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Vu quy đại náo ra mắt năm 2019 cũng là dự án điện ảnh gần nhất có sự góp mặt của Thủy Tiên. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ không có thêm vai diễn mới được khán giả biết đến. Quãng thời gian vắng bóng kéo dài khiến có thể xem điện ảnh đã không còn là hoạt động mà Thủy Tiên theo đuổi, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Điều đáng chú ý là điện ảnh Việt đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Thị trường phim ngày càng sôi động, nhiều tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, các nhà làm phim liên tục tìm kiếm gương mặt mới và những nhân tố có sức hút với khán giả. Cơ hội dành cho nghệ sĩ muốn tham gia điện ảnh vẫn hiện hữu, nhưng sự cạnh tranh cũng ngày càng lớn, đòi hỏi diễn viên phải có sự hiện diện thường xuyên trên màn ảnh.

Với Thủy Tiên, khoảng cách gần 7 năm kể từ lần cuối đóng phim là một quãng thời gian không ngắn. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời vẫn duy trì hoạt động diễn xuất hoặc trở lại với những dự án mới, nữ ca sĩ gần như rời khỏi cuộc chơi điện ảnh. Khán giả có thể vẫn nhớ những vai diễn trước đây của cô, nhưng sự thiếu vắng những dự án mới khiến hình ảnh Thủy Tiên trên màn ảnh ngày càng trở nên xa vời.

Ca sĩ Thủy Tiên vẫn có lượng khán giả yêu mến và tạo được sức hút trong showbiz Việt. Nhưng nếu không có kế hoạch trở lại, điện ảnh có lẽ sẽ chỉ còn là một dấu ấn cũ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.